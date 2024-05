Tomás Gómez (PSOE) reniega de su propio partido por culpa de Pedro Sánchez: «Es cesarismo»

Una voz necesaria para saber qué está sucediendo en el PSOE.

Tomás Gómez, quien fuera líder de los socialistas en Madrid, está que no da crédito a lo que viene sucediendo dentro de su partido.

En una entrevista en ‘El Cascabel’ (13TV), el que fuera aspirante a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, cargó duramente contra la pamema de Pedro Sánchez con su anuncio de reflexión para decidir si dimitía o no:

No le sorprendió el poco apoyo que recibió en Ferraz y se mostró muy crítico con la actitud de varios miembros del Gobierno presentes en Ferraz:

Pedro Sánchez no es una persona empática, no es alguien que levante a las masas, no es un líder al modo Felipe González, por ejemplo, que movía el corazón y los sentimientos de muchos militantes socialistas y militantes de izquierda. Pero mire, yo, cuando salían las imágenes de la puerta de Ferraz, algunas de las caras que había allí eran reconocibles, yo las reconocía. Y mucha gente que había allí seguramente, bueno, pues estaban en un sentido de lealtad, de falso entendimiento de la lealtad al PSOE y tal. Pero a mí lo que me pareció una vergüenza. Y me avergüenza pertenecer a un partido que tiene una clase dirigente, un sector dirigente como el que había reunido en el Comité Federal. Que yo cuando salía la vicepresidenta del Gobierno, cuando salían algunos líderes políticos, algún ministro, como el exalcalde de Valladolid, sinceramente sentía vergüenza ajena.