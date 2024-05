Juan del Val hunde por completo a la ‘Zorra’ de Nebulossa: «¡Es una mierda!»

Directo a la yugular.

Juan del Val no se anduvo con rodeos a la hora de calificar lo que fue el tema ‘Zorra‘, cantado por Nebulossa, en el Festival de Eurovisión celebrado el 11 de mayo de 2024 en la ciudad sueca de Malmöe.

A pesar de que Nuria Roca, en el programa ‘La Roca‘, ponderó la actuación de la representante de España, a Del Val no le pareció razonable que se destacase tanto su papel porque, entre otras razonas, el puesto obtenido, el 22 de 25 países participantes, no era para estar orgulloso.

La presentadora del programa de ‘laSexta‘ pidió ir más allá del puesto obtenido por la cantante de España:

Creo que, independientemente del puesto, que cierto es que el número 22 no está bien, es un éxito de canción, es un himno.

Y ahí Del Val saltó para negar la mayor y alegar que no se podía incurrir en la política del ‘bien queda’ y que si la representante española había quedado en el puesto 22 había que llamar a las cosas por su nombre y que la posición era una auténtica porquería, dicho finamente.

Vamos a ver, ¿por qué hay que quedar tan bien todo el rato? El puesto es una mierda. Nuria, ¡déjame que me explique! Independientemente del puesto, no, porque es un festival donde se trata de quedar primero antes que segundo y quedar segundo antes que tercero. Y hemos quedado el 22. No se puede decir ‘independientemente del puesto’.