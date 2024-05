Alejandro Fernández (PP) se harta de la manipulación de Xabier Fortes (TVE): «Me está haciendo la del trilero»

Intentó imponer su tesis.

Pero la jugada le salió regulera a Xabier Fortes, presentador de ‘La Noche en 24‘ (TVE) cuando trató de vender el resultado de las elecciones catalanas como una carta blanca a la amnistía sanchista hacia los independentistas.

Y así se lo quiso vender a Alejandro Fernández, el candidato del Partido Popular:

El líder del PP negó la mayor:

El presentador se intentaba parapetar en los datos electorales:

No, que le he puesto los números al Parlamento.

Pero Fernández no se dejó llevar:

No, no, déjeme que se lo explique. Una cosa es que estés a favor o en contra de la amnistía y otra cosa es que ese posicionamiento te haga cambiar o no de voto. Hasta el propio CIS y el CEO, que es el CIS catalán, señalan que más de la mitad del electorado socialista en Cataluña está en contra de la amnistía. Otra cosa es que eso no haya cambiado su posicionamiento a la hora de votar. Pero sí que están en contra de la amnistía. Y de hecho, y los cálculos postelectorales lo señalan hoy en todos los medios, el PSC ha recogido mucho votantes de Esquerra Republicana que les ha permitido crecer. Pero la mayor parte de nuestro crecimiento ha venido de exvotantes del PSC que precisamente están en contra de la amnistía.

Por tanto, esa es una cuestión. El apoyo a la amnistía en Cataluña no es como el de los indultos que no he tenido nunca ningún inconveniente en reconocer que ese sí era muy amplio. Yo estaba en contra de esos indultos. Pero es verdad que casi el 80% de la sociedad catalana estaba a favor de los indultos. La amnistía es otra cosa. La amnistía ha abierto brechas muy importantes. Miren lo que ha pasado hoy con Lambán. Miren lo que pasó con Redondo Terreros. Ha abierto brechas muy importantes en el PSC. El PSC, su masa social, no comparte esto. Otra cosa es lo que luego puedas acabar haciendo a la hora de votar. Pero es evidentísimo que se han roto algunos consensos internos también en el PSC a raíz de esto porque es una decisión que no tiene ningún sentido.