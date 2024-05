Martínez-Almeida destapa cuál es la intención oculta de Sánchez con sus ataques a Milei: «Polarizar de cara el 9-J»

Claro y contundente.

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, fue entrevistado en ‘Espejo Público’ (Antena 3) y una de las cuestiones por la que evidentemente le preguntaron fue por el viaje de Javier Milei al acto de VOX y su diatriba contra Begoña Gómez.

El regidor madrileño no compartió las palabras del presidente argentino:

No creo que sea adecuado. Y no creo que sea adecuado no ya cómo se despacha contra Begoña Gómez, sino incluso que en su primera visita a España no tenga ningún tipo de contacto con Su Majestad el Rey ni ningún tipo de contacto con este gobierno por diferentes que puedan ser. Y por tanto yo creo que eso tiene que quedar claro.

Pero recordó que, hablando de ataques, fue el Ejecutivo sanchista el primero en desenterrar el hacha de guerra y sacudir a Milei:

A partir de ahí, sin embargo, yo creo que lo que se ha producido es una sobreactuación por parte de este Gobierno. Es decir, no cabe olvidar, decía creo el ministro, que es insólito que un jefe de Estado venga a España y pueda decir lo que dice de Begoña Gómez. Y en eso podemos estar de acuerdo. Tan insólito como que el Gobierno de España no enviara a ningún representante a la toma de posesión de Javier Milei. No recuerdo que en ninguna toma de posesión de un presidente iberoamericano no hubiera presencia del Gobierno de España. No lo hubo en la de Javier Milei. No vamos a hablar ya del tema de drogadicto, que le llamó, bueno, del consumo de sustancias, que le llamó Oscar Puente. Por cierto, no se disculpa Oscar Puente. Lo único que dijo es que si hubiera sabido que le estaban grabando no lo hubiera hecho. Pero no que no lo hubiera dicho, que no es lo mismo.

Aseveró que Pedro Sánchez no está por la labor de defender a su mujer, sino a intentar buscar el rédito electoral:

Yo creo que ayer Pedro Sánchez no defendió la honorabilidad de Begoña Gómez desde el Palacio de la Moncloa, sino que fue una rampa de lanzamiento para las elecciones europeas que se van a celebrar el 9 de junio. Creo que en esa clave hay que entender la sobreactuación de este Gobierno. Bueno, respetar las instituciones es decir lo que ha dicho el ministro Albares respecto de que un presidente del gobierno no puede venir a España y decir lo que dijo, pero también es no utilizar las instituciones para hacer la plataforma de lanzamiento de las elecciones europeas. Cuando no se manda a ningún representante del gobierno a la toma de posesión de un presidente iberoamericano, e insisto, es la primera vez que yo recuerdo que esto sucede, cuando se le denomina fascista a las primeras de cambio o negacionista, cuando al mismo tiempo el ministro de Movilidad dice que consume sustancias, es obvio que Pedro Sánchez no entiende la política desde la amistad, sino desde la animistad. Pedro Sánchez no entiende la política desde la generación de la concordia y la convivencia, sino desde la generación de la discrepancia. Por tanto, Pedro Sánchez prefiere tener enemigos que amigos en política, porque él piensa que le va mejor.

Lo que quiere es polarizar a su electorado de cara a las elecciones europeas. Él quiere polarizar a la sociedad. Él quiere construir muros. Lo ha dicho claramente, lo dijo en el Congreso de los Diputados. Todo el que no piensa como Pedro Sánchez es la fachosfera, concepto genérico que utiliza. Y, por tanto, él entiende la política desde la confrontación como modo de supervivencia antes que desde la generación de concordia y convivencia, que es lo que debería atender un presidente del Gobierno.

Haciendo memoria también apuntó que otros dirigentes extranjeros soltaron barbaridades mayores que las de Milei y el Gobierno Sánchez quedó mudo:

También recuerdo es que, por ejemplo, Gustavo Petro o Nicolás Maduro han dicho auténticas barbaridades de España, de los españoles y de su majestad el rey y del papel de España. Y no recuerdo que el ministro Albares llamara a consultas a los embajadores que están en esos países. Es decir, generar una crisis diplomática de un comentario personal y no de carácter institucional no revela el enfado por la honorabilidad de Begoña Gómez, sino el aprovechamiento de la oportunidad de la palanca para el Parlamento Europeo, para las elecciones al Parlamento Europeo. Es decir, creo que ha habido una sobreactuación.

Tuvo claro que al Ejecutivo sanchista no le interesa la defensa las instituciones, sino aprovecharlas en su propio beneficio:

Igual que pienso que Milei se equivoca en el comunicado de respuesta a Óscar Puente, que lo podía haber hecho de una manera en la que quedara en una evidente situación frente al Gobierno de España, frente a la barbaridad que dijo Óscar Puente, creo que este Gobierno también desaprovecha para hacer gala de la institucionalidad debida y utilizar partidistamente lo que dijo ayer Javier Milei. Partiendo de la base de que digo que no tengo ningún problema en decir que a mí no me parece conveniente ni adecuado que Javier Milei venga a España, no vea al Rey, no vea al Gobierno, vaya al mitin de un partido político y haga ese comentario. Y por eso digo que hay algunos que estamos en la defensa de las instituciones y que hay otros que están en aprovechar las instituciones en su interés propio.

Political freedom, prosperity, social cohesion based on fiscal redistribution, respect in public debate are pillars of the EU. Attacks against family members of political leaders have no place in our culture: we condemn and reject them, especially when coming from partners. https://t.co/xLk19J8GSe — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 19, 2024

También tuvo palabras para Josep Borrell y su repentina preocupación por el hecho de que se acuse a las parejas de los mandatarios: