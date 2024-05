Milei no se achanta ante Sánchez y sube la apuesta: «El muy cobarde se metió debajo de las polleras de las mujeres»

Javier Milei en estado puro.

El presidente de Argentina, de vuelta en su nación, concedió una entrevista al canal TodoNoticias, concretamente al programa ‘La Ves‘, donde habló largo y tendido sobre lo sucedido con el Gobierno Sánchez tras su estancia en España para acudir al acto ‘Viva 24‘ organizado por VOX.

El dirigente argentino recordó que si ha habido alguien insultado fue él:

Fíjate las cosas que han dicho. A ver, me han dicho xenófobo, racista. Me han dicho ultraderechista, que para ellos eso es decir nazi. Me han dicho fascista. Vos sabés que toda esa cosa para mí son insultos agravados. No solo eso, porque además son insultos. Me han dicho negacionista de la ciencia. Me han dicho misógino. Entonces, hace un mes, hace poco más de un mes, que vienen agrediéndome sistemáticamente. Es decir, es más, cuando el ministro de ese, Puente, me hizo esta agresión, yo le contesté, y como se comieron un tortazo enorme y quedaron malparados, salió a pedir disculpas, no Sánchez. Ellos utilizaron todas estas cosas. Cuando vieron que eso les salió mal, ¿qué hizo el cobarde de Sánchez? Se metió abajo de la pollera de las mujeres y me mandó a hacer agredir por las distintas mujeres del espacio. ¿No? Como yo, digamos, o sea, dado que uno de sus asesores es Alberto Fernández, vi venir, dije, están buscando este tipo de provocación para acusarme de misógino.

Consideró que Sánchez hizo un ejercicio de pura cobardía:

Dicho esto, esto que es gravísimo lo que estamos diciendo, entonces, no le quedó otra a Sánchez que involucrarse él a pegarme. ¿Sí? Y también se sumó Zapatero. La realidad es que, fíjate, la cantidad de gente… Entonces, ¿qué dije? Son insignificantes porque necesitan salir a pegarme en manada. Es tan cobarde que necesitó mandarme a pegar por mujeres. Es decir, verdaderamente, o sea, una cosa de una cobardía, feroz, y después, yo, durante el discurso, me salgo de la letra, y cuando yo tenía escrito atornillado, y ahí dije, uy, como venía la gente, dije, lo que dije, digo, no sea cosa que tengas una mujer involucrada en causa de corrupción, que te ensucia y te tomas cinco días.

Sobre la polémica de Begoña Gómez, Milei insistió en que él nunca la mencionó por su nombre:

Pero de vuelta, ¿dónde la mencioné? Entonces, entonces, principio de revelación, se autoincrimina. Y si fuera el caso, y si fuera el caso, también vale la pena decir que no es funcionaria del gobierno. Por lo tanto, digamos, o sea, ¿qué me están diciendo? Entonces, que el señor Sánchez, en su diatriba, utiliza al Estado. ¿Qué? ¿Acaso él y la mujer son el Estado? Eso no es más totalitario, eso es bien totalitario. O sea, él es el dueño del Estado. Y entonces, como él cree que fue agredida su mujer, yo, pues, primero, digamos, que él se hizo cargo, ¿no? O sea, con lo cual muestra que está sucio. Pero además, la mujer tiene un montón de causas por tráfico de influencias. No es que, digamos, sea, es algo que no existe. Entonces, y mete un problema, digamos, de índole personal de él, y trata de ensuciar la relación diplomática entre dos naciones tan hermanadas.

Por supuesto, el mandatario argentino se niega a pedir disculpas a Pedro Sánchez: