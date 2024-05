Soberbio alegato de Risto Mejide en contra de los métodos empleados por Pedro Sánchez para cubrir a Begoña Gómez

No todo vale.

Risto Mejide, en ‘El Tintero’, una especie de editorial en el arranque de ‘Todo es Mentira‘ (Cuatro), se mostró en contra de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ponga al servicio de su mujer todos los medios del Estado para protegerla de las informaciones que están saliendo sobre sus relaciones profesionales.

El comunicador se pregunta si hay que hacer de la diatriba de Javier Milei contra Begoña Gómez una cuestión de Estado:

Risto reconoce que él cayó en la trampa de que Begoña Gómez era una ciudadana más:

Claro, yo me creí que Begoña Gómez era una ciudadana más, al margen del empleo que desempeñase su marido. Yo me creí eso de que, incluso lo defendí, eso de que había que dejarla en paz, precisamente por su condición al margen de los puestos de responsabilidad administrativa. ¿Qué sería la situación si hubiera sido un ciudadano particular? Un ciudadano particular, que diría Ayuso, en este caso sin peluca, pero también un ciudadano particular.