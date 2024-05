¡Qué 45 segundos! Dolors Montserrat (PP) enmudece a Teresa Ribera (PSOE) con todos los bulos de Pedro Sánchez

Fue un momento para coger palomitas y refresco gigante.

laSexta organizó un debate preelectoral de cara a los comicios del 9 de junio de 2024 al Parlamento Europeo y enfrentó a la candidata del Partido Popular, Dolors Montserrat, con la socialista y exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La del PSOE, tal y como acostumbra a hacer su jefe, se dedicó a enfangar el terreno con la clásica acusación de que el PP está casado con la mentira y con las inexactitudes.

En su turno de réplica, la aspirante del partido de Alberto Núñez Feijóo dejó con el pico cerrado a Ribera poniendo sobre la mesa todos los bulos de Pedro Sánchez y que, para desgracia de la del PSOE, están todos perfectamente acreditados:

Me habla de bulos, bulos, bulos, bulos. Mire, con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo cinco veces o veinte. Pedro Sánchez en el 2015. No voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas, Pedro Sánchez 2016.