Ana Rosa Quintana fulmina a Ione Belarra por poner en la diana a la prensa y manda un mensaje al silente Pedro Sánchez

Ione Belarra exige atar en corto a la prensa.

La podemita, desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados, cargo contra los periodistas, a los que denominó como «corruptos» sin que la presidenta de la Cámara Baja dijera ni media palabra.

Ana Rosa Quintana, desde ‘Tardear‘, en Telecinco, le sacudió una buena tunda a la que fuera ministra de Derechos Sociales en la anterior legislatura:

La presentadora afeó a Armengol la doble vara de medir en función de a quién se dirigen determinadas palabras:

Es decir, la palabra corrupto, mentiroso, no es un insulto si va dirigida a periodistas. Pero sí es un insulto cuando va dirigida al entorno del Gobierno. Ayer Patxi López pedía que se retirase del acta otro insulto y Francina Armengol así lo hizo, señalando que es obligado en la Cámara el decoro, porque es la sede de la soberanía nacional. No puede ser que un representante del Congreso vaya en contra de los cimientos de la democracia que se basa en las instituciones que la representan.

Critica que se permita sin mover una sola ceja el ataque de Belarraa hacia los medios de comunicación:

Se ve que para Armengol la prensa no es una institución democrática y asume que haya que atar corto a los periodistas que ejercen la libertad de expresión, citándolos con nombres y apellidos. Mientras Sánchez guarda silencio, dando pábulo al señalamiento que no quiere para los suyos. Me considero como mis compañeros una profesional honesta y ni Ferreras, ni Griso, ni Motos, ni yo lo debemos ser cuando no lo retiran acta.