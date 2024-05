Ayuso triunfa en Telecinco explicando el motivo real que obliga a Sánchez a comparecer en el Senado

Isabel Díaz Ayuso llama al pan, pan y al vino, vino.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, que está celebrando el primer aniversario de su mayoría absoluta tras las elecciones del 28 de mayo de 2023, fue entrevistada este 27 de mayo de 2024 en el programa ‘La Mirada Crítica‘ (Telecinco).

Ana Terradillos, la presentadora del espacio de la primera cadena de Mediaset, le preguntó si le había parecido sorprendente que Pedro Sánchez tenga que comparecer en el Senado.

La dirigente de la Puerta del Sol se mostró contundente y dijo que lo extraño no es que el presidente del Gobierno socialcomunista tenga que dar explicaciones en la Cámara Alta porque, precisamente, esa debería de ser una de las normas a seguir para cualquier mandatario.

Lo que Ayuso entendió como noticiable y como la verdadera razón por la que Sánchez sí tenía que acudir al Senado es porque era la primera vez que la esposa de un presidente, Begoña Gómez, tenía una serie de relaciones profesionales tan controvertidas:

No, no es la primera vez que un presidente de Gobierno va al Senado. No, es la primera vez que la mujer de un presidente se dedica a hacer todo esto. Más bien, que un presidente vaya al Senado a comparecer es lo suyo. Es más, debería ir mucho más al Congreso y al Senado. Y es más, ir al Congreso también a hablar por todos en la política exterior. Porque toma todas las decisiones, incluido el Sáhara, que le venga en gana, según el titular del día, según la polémica que pretenda tapar. Es como estamos funcionando.