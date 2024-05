Ramón Espinar pierde los nervios ante la troleada de Andrea Levy en TVE: «Tómate una tila, reina»

Una pérdida de nervios de campeonato.

El programa ‘Mañaneros‘, en La 1 de RTVE, vivió un tenso rifirrafe entre Ramón Espinar y Andrea Levy.

Y es que el tema propuesto, el reconocimiento por parte de España del Estado Palestino y la reacción airada de Israel ante la decisión del Gobierno Sánchez, iba a desatar las desavenencias entre ambos políticos.

La del Partido Popular tuvo claro que lo de reconocer el Estado Palestino había que verlo en clave electoral:

Literalmente la vicepresidenta hace suyas las palabras de Hamás donde dice que del río al mar, es decir sin Israel, Palestina libre. Estas palabras son absolutamente inasumibles. Y lo que me preocupa es que el presidente Sánchez con tal de amañar campañas electorales hace cualquier cosa.

Evidentemente los tiempos no son casualidad, estamos en unos tiempos electorales y esto hay que leerlo en esa lectura. También las desafortunadas palabras de la Vicepresidenta del Gobierno donde literalmente llamaba a aniquilar a Israel.

La cuestión comenzó a calentarse con Ramón Espinar.

Y es que el expodemita quiso hacer de menos a la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid:

Si acaba Andrea, yo quiero dirigirme a todos los espectadores. Lamento mucho que no voy a poder estar a la altura de la intervención que acaba de hacer Andrea Levy.

A lo que la del PP le replicó con una troleada suprema:

Nunca lo has estado viniendo de Podemos.

Y ahí Espinar terminó por quitarse la careta:

Espinar, viendo que su tono había sido irrespetuoso, fue luego a Twitter a pedir disculpas…pero a su estilo, es decir tarifando un poco más:

No me siento particularmente orgulloso de haber mandado a Andrea Levy “a tomar una tila”. No ha sido respetuoso. Mis disculpas a ella y la audiencia.

Sí estoy orgulloso de no dejar ni medio centímetro para que la derecha despliegue un argumentario que solo produce odio.

— Ramón Espinar 🇵🇸 (@RamonEspinar) May 27, 2024