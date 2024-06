El presidente de ‘SOS Desaparecidos’, sobre Óscar Puente: «Tiene poca capacidad neuronal»

El episodio chusco de Óscar Puente haciendo una gracieta sobre la ‘desaparición’ de Dolors Montserrat, la candidata del PP a las elecciones europeas, aún tuvo un último episodio.

‘Todo es Mentira‘ (Cuatro) tuvo a Joaquín Amills, presidente de SOS Desaparecidos, que le dio hasta en el velo del paladar al ministro de Transportes.

Risto Mejide: «Vamos a hablar con Joaquín Amils, presidente de SOS Desaparecidos, la asociación de apoyo y difusión de casos de personas desaparecidas. Buenas tardes, Joaquín. Hola, buenas tardes. Primero de todo, ¿cómo te ha sentado a ti esa publicación?»

Joaquín Amills: «Bueno, fatal, ¿no? Porque no todo vale. Y menos manipular una alerta, que es algo muy serio, porque detrás hay 14.000 familias que sufren lo que es el dolor de una desaparición. Hay el trabajo voluntariado, no subvencionado, de 14 años. Entonces, cada persona es libre de compartir una alerta, pero manipularla bajo un fin irónico, burlesco, de protagonismo, de muy poca capacidad neuronal, entiendo que eso no vale. Y permíteme que te diga que lo que menos vale es retirar el tuit sin enmendar el error».

Risto Mejide: «No se ha pedido perdón, no ha pedido disculpas por haber puesto esa imagen, no ha dicho nada, solo ha retirado el tuit».

Joaquín Amills: Nada, nada, en absoluto. Y el teléfono mío es muy falso. Y conseguirlo lo tiene todo el mundo, incluido distintos ministerios, no, no, para nada. Entonces, significa que no estás enmendando este error, no estás reconociendo este error, sino que te invade la prepotencia y la soberbia de un hecho como este. Porque lo normal, primero, es enmendar el error y posteriormente retirar lo que ha ocasionado ese malentendido. Pero si no tienes capacidad de enmienda, ya no buscamos el perdón, sino sencillamente, oye, mira, disculpa, ha sido un error, no he pensado las consecuencias.

Risto Mejide: «Bueno, es que yo creo que es algo más que un error, sinceramente. Un error es algo, uno se puede equivocar y nosotros lo hacemos 10.000 veces al día, pero… Esto es una patinada de dimensiones cósmicas, esto es utilizar, como tú bien decías, con sentido dudoso humor, una tragedia para casi 15.000 familias».

Joaquín Amills: «Correcto. Mira, en 14 años habrán sido 4 o 5 veces que alguien ha falsificado nuestra alerta, para poner un ejemplo, la foto de un futbolista, una broma de un amigo. Nos hemos puesto en contacto e inmediatamente se han disculpado y han dicho, ¡uf, es verdad, lo siento, vaya metedura de pata! A mí me dicen, ayer por la mañana que un ministro iba a hacer esto y te digo que no, que es imposible. Porque aquí no se trata de que estemos ofendidos, ni siquiera creo que se trata de la ofensa a los familiares, se trata de algo mucho más serio, que es los valores. Y si este señor, los valores de la política, los valores del respeto, de la sensibilización, de la empatía, es hacer esto, hacer este tuit, entonces… perdóname, muy mala herencia vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Porque les estamos diciendo que todo vale en este mundo para intentar desprestigiar a tu oponente y utilizando y manipulando. Porque desde luego podría haber sido un poco más ingenioso y haber, no sé, haber hecho algo con un poco de creatividad».

Risto Mejide: «No, pero la creatividad justamente no está para reírte de las desgracias. De las desgracias, en este caso, y de las víctimas de estos, en fin, de todos estos desaparecidos y de las familias que lo estáis sufriendo, porque tú eres una de esas familias, ¿no?»

Joaquín Amills: «Correcto, sí. Soy padre de un desaparecido hace… desde el 2008».

Risto Mejide: «O sea que te debe haber tocado también personalmente esto».

Joaquín Amills: «Claro, porque nos hemos ganado un respeto y una credibilidad de que todo el mundo, cuando subimos una alerta, sabe que detrás hay un trabajo, sabe que detrás tenemos las copias de alerta. Que hay un apoyo jurídico, psicológico. Somos 60 personas, voluntarios todos. Entonces, que alguien utilice nuestra imagen en el drama de, repito, 14.000 familias, más de 13.000 familias, esto es una vergüenza. Y si lo hace un ministro, y si encima no pide ni siquiera perdón, que se limita a quitar el tuit, pues…».

Risto Mejide: «No, seguramente pensaba el ministro que con eliminar el tuit ya estaba y nadie se iba a fijar en eso. Bueno, afortunadamente, y te agradezco mucho que hayas querido entrar en directo, precisamente para emitir ese mensaje tan poderoso, ¿no? Que tú lo has dicho al principio de esta conversación, no todo vale, señor ministro».