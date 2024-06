Ana Terradillos trolea con una simple observación el plan del ministro Bustinduy (Sumar) para acabar con la pobreza infantil

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se llevó un troleo colosal.

El de Sumar fue entrevistado por Ana Terradillos, presentadora de ‘La Mirada Crítica’ (Telecinco), quien quiso conocer al detalle en qué consistía el plan para prevenir la pobreza infantil, ya que la intención de este titular ministerial es estaablecer una ayuda mensual de 200 euros mensuales hasta que los hijos cumplan 18 años:

Bustinduy se marcó un largo discurso en el que no respondió concretamente a la pregunta de la periodista:

España es uno de los países con los índices de pobreza infantil más altos de Europa. Siendo la cuarta economía de la zona euro, esto es algo inaceptable. Uno de cada tres niños y niñas en España están en riesgo de exclusión social o de pobreza. Y algo hay que hacer. Yo entiendo que esta medida pueda suscitar debate, pero a veces conviene mirar el contexto. Hay 17 países en Europa que tienen una medida como esta. ¿Y sabes lo que tienen en común estos países? Que tienen índices de pobreza infantil muy inferiores a los que tiene España. ¿Por qué? Porque una ayuda universal llega inmediatamente a todas partes. No depende de que una familia tenga que hacer toda una serie de burocracia y de papeles para demostrar que es pobre, que le va mal, que no llega a fin de mes. No tenemos que dedicar recursos a estar fiscalizando permanentemente la pobreza. Y lo que se genera es un derecho, un derecho universal.

Es decir, la sociedad reconoce que garantizar unas condiciones mínimas de bienestar a todos los niños y niñas es un derecho de ciudadanía. Y entonces la pregunta es, ¿pero y las familias que no lo necesitan? ¿Pero los nietos del CEO de una multinacional necesitan esta ayuda? Evidentemente no. Pero lo van a recibir igual porque es un derecho. La diferencia es que esas familias que no lo necesitan tienen que tributar de manera justa conforme a su renta, a su patrimonio, a su riqueza, y así financiar no solo su derecho y el de sus hijos e hijas, sino el de las familias que lo necesitan más. Se trata de que haya justicia fiscal, es decir, que entre todos como sociedad pongamos los recursos necesarios para garantizar que no haya niños y niñas en España que no puedan comer carne o pescado todas las semanas, que no se puedan comprar un segundo par de zapatos, que no puedan hacer actividades extraescolares, porque de eso hablamos cuando hablamos de pobreza infantil. Entonces es una medida que ha demostrado su eficacia.