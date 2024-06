Ayuso, contundente con Griso: «El pacto por el CGPJ es un éxito, pero desconfío de Sánchez»

Isabel Díaz Ayuso habla claro.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, entrevistada este 27 de junio de 2024 en el programa ‘Espejo Público‘ (Antena 3), dejó claro que el pacto alcanzado entre el PP y el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial le parece una excelente noticia, pero con matices:

El pacto para la reforma del CGPJ es un éxito, pero desconfío de lo que viene haciendo el Gobierno Sánchez.

La dirigente de la Puerta del Sol denunció que hasta ahora, desde que Pedro Sánchez se encuentra en La Moncloa, los contrapesos no se han respetado o, directamente se han eliminado.

Me encontraré más tranquila si esta reforma genera los contrapesos que el Gobierno Sánchez no ha respetado.

De hecho, Ayuso subrayó que hay motivos para la desconfianza porque hay cargos como el que representa Álvaro García Ortiz que hace tiempo que debía haber sido desalojado de su cargo:

Tenemos motivos para desconfiar porque, por ejemplo, hace tiempo que el Fiscal General del Estado debería de haber sido cesado.

La presidenta de la Comunidad consideró que el líder del PP fuemuy «valiente» y que «gracias a su firmeza» y a la decisión que se tomó, «los nacionalistas y la ultraizquierda que está dentro del Gobierno tienen las manos mucho más atadas». «Y veo que no les ha sentado especialmente bien», añadió.

Quejas de electores del PP

Algunos electores del PP no entendieron la decisión de Alberto Núñez Feijóo, y Ayuso pide que se respete también su opinión:

No todos ellos no deben estar tildados de extrema derecha ni de «extrema nada. Creo que no hay que menospreciar a los ciudadanos que desconfían porque el sanchismo ha dado sobrados motivos para desconfiar de él. Cuando hemos pactado en el PSOE hemos sido defraudados y engañados. Hay que tener en cuenta que el Partido Popular ha obtenido más votos que el PSOE. El PP tiene más representación y tiene más respaldo ciudadano y creo que su posición tiene que ser escuchada.

Tampoco se olvidó de la persecución sufrida por su pareja y que a ella, evidentemente, le está salpicando. Eso sí, recurrió a la ironía:

Desde que salgo con el novio de Ayuso estoy muy preocupada. Veo cosas de cerca que son una montaña rusa. Si no fuera mi pareja esto no estaría sucediendo, resolverían sus cuestiones en Hacienda y no se llevaría tan lejos. No se pueden utilizar los poderes del Estado para arremeter contra el adversario político» porque eso «es hacerlo a la venezolana

Sobre la medalla otorgada a Javier Milei y las acusaciones de deslealtad por parte de la Comunidad de Madrid, la mandataria madrileña no se cortó: