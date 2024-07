La profética pregunta de Vicente Vallés que ahora cobra sentido con la reunión entre Ábalos y Delcy Rodríguez

Lo sabían y lo taparon.

Corría el 6 de mayo de 2024.

Vicente Vallés, en su informativo de las 21 horas en Antena 3 Noticias, comentó lo sucedido esa jornada en la comisión del ‘caso Koldo‘ en el Congreso de los Diputados con la comparecencia de José Luis Ábalos, el exministro de Transportes.

El periodista de Atresmedia analizó con pelos y señales los momentos más relevantes del socialista en la sede de la Cámara Baja, especialmente lo relacionado con el capítulo de las maletas de Delcy Rodríguez, la número dos de Nicolás Maduro, el sátrapa de Venezuela.

El presentador del informativo de las 21 horas en la primera cadena de Atresmedia puso el corte en el que el exsocialista soltó esta frase cuando le preguntaron por las famosas maletas del avión en el que iba Delcy Rodríguez:

Me alegra que me haga esa pregunta, que por cierto no es tampoco original, porque es de los bulos, ahora que estamos hablando de bulos últimamente, mejor instalados en este país. No existieron las maletas. Así es que no existiendo las maletas es muy difícil hablar de contenidos.