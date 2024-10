Risto estalla ante la fuga repentina de Ábalos de ‘Todo es Mentira’: «¡Se equivoca!»

No le sentó muy bien a Risto Mejide la fuga de uno de sus colaboradores estrella.

José Luis Ábalos, desde que salió en los medios de comunicación todas las nuevas derivadas del ‘caso Koldo‘, que en realidad no es más que una subparte del ‘caso PSOE‘, decidió poner los pies el polvorosa.

Ya el 11 de octubre de 2024 decidió poner fin a sus colaboraciones en el programa ‘Todo es Mentira‘ (Cuatro), algo que hizo saber a la conductora del espacio ese día de la semana, la valenciana Marta Flich.

Pero a Mejide no se le olvidó esa marcha repentina del extitular de Transportes y al inicio de esta semana del 14-20 de octubre de 2024 le estaba esperando con la guadaña.

El comunicador consideró que Ábalos no actuó correctamente y que era un fallo quitarse ahora del escaparate mediático:

Es un inciso que además puede considerarse como un aviso a navegantes. Mirad, este programa ya lleva más de cinco años y medio en emisión. En estos cinco años y medio, el compromiso mío, personal y de todos los que hacemos este programa ha sido siempre con vosotros, con el espectador. No sabemos lo que votáis y nos da igual. Lo que entendemos es que la gente que nos ve es porque ve cierta independencia, cierta libertad, que damos igual a la izquierda o a la derecha y que sobretodo, sobre todo, sobre todo, no ponemos nunca los amiguismos por encima de la información.

Risto Mejide alabó que el exministro, hasta la fecha del 10 de octubre de 2024, siempre hubiese dado la cara:

Apuntó que Ábalos, con esa decisión de marcharse del programa, se había equivocado:

Ahora bien, mi compromiso, vuelvo a decirlo, es con vosotros, no con él. Aviso a navegantes. Cualquier político, expolítico, analista, comentarista que pase por este programa, incluso yo mismo, no estamos libres de que de repente un día en este programa se nos cuestione y se nos diga que creemos que lo haces mal. Yo, por supuesto, respeto la decisión de Ábalos, pero creo que se equivoca. Creo que una de las virtudes que ha tenido en su relación con este programa, con este humilde programa, ha sido el dar la cara, siempre. Venir al programa. Y ayer por la tarde recibí un mensaje de José Luis Ábalos. Es un mensaje que en condiciones normales, si no fuera porque tenemos una relación profesional, delante de vosotros, no lo habría compartido con vosotros. Pero creo que merecéis conocer el contenido de ese mensaje. ¿Y por qué lo creo? Porque en ese mensaje hay tres cosas, o cuatro. La primera es una decisión, una decisión que él ya dijo, adelantó el viernes con mi compañera Marta Flitch. La segunda es una explicación. La tercera es un desmentido. Y la última, un compromiso.

Y aseguró que en su espacio siempre se ha preguntado las cuestiones pertinentes:

Entonces, como esa información creo que es relevante, y de cara a todos los que habéis seguido el culebrón Ábalos, y como ya estoy harto, además, de que se me diga que si aquí blanqueamos… Aquí no blanqueamos a nadie. Yo he hecho siempre todas las preguntas libremente a quien fuese. Este programa no conoce amigos ni enemigos. Bueno, enemigos sí. Este programa no conoce amigos. Si hay que preguntarse, pregunta siempre, con la misma claridad. Y con la misma claridad, hoy os voy a desvelar ese mensaje. Porque vosotros sois nuestra prioridad. Y desde luego a Ábalos, como lo he dicho por mensaje también, le deseamos toda la suerte del mundo en su defensa.