Varios sindicalistas agreden a Cake Minuesa: «¡Hijo de p…, te arranco la cabeza de una hostia!»

Molesta su presencia.

El reportero Cake Minuesa, especialista en sacar a la luz las contradicciones del socialcomunismo, puso en evidencia el pasado 2 de febrero de 2025 la verdadera cara de los afiliados de UGT y de Comisiones Obreras.

El periodista se fue a grabar la concentración protesta contra el Partido Popular que tenían ambas organizaciones en el centro de Madrid y lo cierto es que los asistentes se pusieron como auténticos bichos del pantano.

Minuesa, que simplemente fue a preguntar a los convocantes las razones de la movilización, empezó a ser acosado hasta que alguno de ellos le agredió a base de empujones y amagos de puñetazos.

El comunicador se puso a grabar la manifestación cuando uno de los asistentes le gritó como un auténtico desquiciado:

Otro asistente quiso tapar la cámara, a lo que Cake Minuesa reaccionó quitándole la mano de ahí y el sindicalista se puso hecho un basilisco:

¡A mí no me toques que te arrimo una hostia! ¡A mí no me empujes que te arranco la cabeza de una hostia, hijo de puta! ¡No me toques que te arranco la cabeza!