Aldama suelta donde Iker Jiménez la bomba que arrasará al Gobierno Sánchez: «Es probable que las señoritas sean las de la agenda de Koldo»

Le tienen más miedo que a un nublado.

Ya no se escucha a nadie del Gobierno Sánchez decir que lo que va contando en pequeñas dosis el empresario Víctor de Aldama sea una «inventada».

El comisionista, que estuvo alrededor de 30 minutos atendiendo al programa ‘Horizonte‘ (Cuatro), comentó varias cosas.

Puso de relieve que sigue sintiéndose amenazado y cree que aún crecerá más ese nivel de hostigamiento a medida que salgan a la luz más pruebas:

Sobre la exigencia lanzada por el PSOE para que vuelva a prisión, Aldama se mostró tajante:

Volvió a dejar clara la estrecha relación mantenida con José Luis Ábalos, el entonces ministro de Transportes:

Uno de los temas que más expectación y morbo genera fue el de las famosas señoritas del piso de la calle de Atocha 25, donde aseguró que allí estuvieron Koldo, Ángel Víctor Torres y José Luis Ábalos.

Carmen Pórter quiso conocer más detalles del sórdido asunto:

La respuesta de Aldama, contundente:

Bueno, como ya dije en el Supremo, y no tengo ningún problema en decirlo, primero, por contestarte a la pregunta, Carmen, se está preparando toda la documentación que ha pedido el señor magistrado. Como bien dije en el Supremo, yo me encargaba de alquilar esos pisos, me encargaba del cátering, pero obviamente no me encargaba de las señoritas. Puedo decir quién estaba en esos pisos, pero no sé qué señoritas iban, no sé quién las pagaba y, bueno, pues el resto ya todos nos lo podemos imaginar.