Antonio Naranjo apalea a Óscar Puente por zamparse un bulo sobre Abascal y hacer un ridículo monumental: “Matón de cantina”

No se cansa de quedar en evidencia.

Óscar Puente, uno de los personajes políticos más polémicos del Gobierno Sánchez, volvió a las suyas en la red social X. Esta vez, el ministro de Transportes, se valió de una imagen falsa de Santiago Abascal para atacar al líder de VOX.

En este sentido, el socialista cargó con el físico del presidente del tercer partido más votado en España, a cuenta de su estatura. Concretamente, compartió una foto manipulada en la que podía verse al presidente de Vox de puntillas intentando superar la altura de Marine Le Pen. Puente calificó a Abascal de «acomplejado de manual» y tener el «cerebro vacío».

Barba puntiaguda para que nadie se de cuenta de que no tiene barbilla. De puntillas porque Lepen es más alta que él. Camisas 3 tallas más pequeñas para lucir musculitos. Y nulas apariciones públicas para que nadie se de cuenta de su cerebro vacío. ACOMPLEJADO de manual. pic.twitter.com/BTNHvn68OP

El ridículo es tan esperpéntico que el programa ‘En boca de todos’ (Cuatro) se encargó en la mañana de este lunes 10 de febrero de 2025 de desmontar el bulo. El periodista Antonio Naranjo expresó su desconcierto ante este burdo ataque:

«Lo importante no es que sea un bulo, que también lo importante es eso, que ya se mencionen características personales de la gente para hacer una enmienda política que seguro que tiene argumentos mejores. Pero no es una casualidad. Es que aquí los mismos que convierten las informaciones ciertas en bulos para escapar de las explicaciones que deberían darles a la gente, denuncian una crispación que generan, y no se resume solo en esta idiotez de Óscar Puente, se resume en el mantra oficial del presidente del Gobierno al lograr la investidura, y es que a España le hace falta levantar un muro. Entonces, políticos que levantan muros y excavan trincheras en lugar de tender puentes y que anteponen lo que les diferencia, en lo que se puede discutir muy ardorosamente de todo, sobre las cosas que nos unen, ¿qué es lo que hacen al final? Pues animalizar a tu rival y animalizar a sus votantes».