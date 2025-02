¡Glorioso despelleje en la izquierda! Iglesias afirma en TVE que Yolanda Díaz sabía que la subida del SMI tributaría

El momento es glorioso.

Las izquierdas peleándose entre ellas y, de propina, dejando ver a ojos de todos los espectadores de la televisión pública, de TVE, que todo lo concerniente a la subida del Salario Mínimo Interprofesional ha sido un auténtico paripé donde cada miembro del Gobierno Sánchez tenía un papel asignado.

Y es que mientras Yolanda Díaz aseguró que ella no supo hasta el Consejo de Ministros que ese incremento del SMI conllevaba tributación posterior, desde la parte gubernamental del PSOE aseguraron que la vicepresidenta segunda, de Sumar, sí que lo sabía.

Pero faltaba lo mejor de todo, Pablo Iglesias, fundador de Podemos, revolcándose como gorrino en la ciénaga de las puñaladas traperas que volaban por el Palacio de La Moncloa.

En el programa ‘59 segundos‘ dejó bien a las claras que todo esto ha venido a ser un paripé:

A mí no me la habrían colado, pero a Yolanda Díaz tampoco. Tanto Yolanda Díaz como yo estudiamos en la pública y aprendimos a leer. Y en el informe de los especialistas del Ministerio de Trabajo, esto venía escrito, que lo ha publicado toda la prensa. Yolanda Díaz lo sabía perfectamente y después ha hecho un paripé de ‘¡oh, me he enterado por la prensa, como decía Felipe González con el GAL, que siempre se enteraba por la prensa!