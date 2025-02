Antonio Naranjo se carcajea del criterio usado para enchufar a Begoña Gómez al frente del África Center

Fue un momento tronchante.

Antonio Naranjo, en el programa ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro), optó por darle un toque de humor a la elección de la mujer de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, para ocupar la jefatura del África Center.

El tertuliano de Alcalá de Henares (Madrid) optó por tirar de ironía para poner negro sobre blanco por qué Begoña Gómez fue la persona ‘idónea’ para ocupar esa responsabilidad.

Me pongo en el pellejo del Instituto de Empresa y me levanto por la mañana y digo voy a montar un Instituto Africano. Digo, a ver quién, a Rebeca, a Andrea, a Sara… ¡Ah, Begoña, porque me asalta la sensación de que es la tía que más sabe de África, que anda suelta en ese momento y sin curro! ¿no?