Vicente Vallés caza en un renuncio de libro a Óscar Puente sobre cómo Ábalos enchufó a Jésica en dos empresas públicas

No se salva ni el apuntador.

El caso de la amiga especial de José Luis Ábalos, Jésica Rodríguez, sigue dando titulares y noticias para parar un mercancías.

Precisamente, al hilo de la declaración de esta mujer en el Tribunal Supremo en relación al ‘caso Koldo‘, se conoció un hecho más que relevante.

Y es que los empleos que Jésica dijo haber tenido en empresas públicas solo le sirvieron para engrosar su cuenta corriente, pero que jamás supo dónde estuvieron ubicadas las oficinas donde debía haber desempeñado sus funciones.

Vicente Vallés, en su informativo de las 21 horas en Antena 3 Noticias del 27 de febrero de 2025, recordó las palabras del actual titular de Transportes, Óscar Puente, quien fue cuestionado por este asunto y aseguró que, tras haber acometido las investigaciones pertinentes, no vio nada irregular en torno a la contratación de Jésica:

De hecho, esta fue la respuesta del ministro socialista cuando le preguntaron si iba a auditar los contratos laborales de las amigas del señor Ábalos:

Sí he preguntado en relación con esos contratos y han seguido los procedimientos de contratación habituales. Es decir, no hay nada en esos expedientes de contratación que me haya hecho pensar la existencia de ninguna ilegalidad.