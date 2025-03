Juan del Val se lanza a la yugular de Pedro Sánchez: «Está haciendo desaparecer al PSOE»

La nueva cesión del Gobierno Sánchez al independentismo catalán revolucionó la actualidad informativa del 4 de marzo de 2025.

En el programa ‘El Hormiguero‘ (Antena 3), el espacio dirigido por Pablo Motos, se abordó el asunto de que las competencias en materia de inmigración pasen a manos de la Generalitat de Cataluña, así como el control de las fronteras.

Juan del Val, en la mesa de tertulia, se mostró contrario a este enésimo entreguismo del sanchismo a Carles Puigdemont (Juntos por Cataluña) con tal de permanecer en La Moncloa.

Criticó abiertamente que Sánchez está liquidando a marchas forzadas a la formación de la calle Ferraz hasta que llegue un momento en que acabe haciéndola desaparecer:

Del Val quiso volver a dejar clara una cosa sobre la verdadera ideología del actual líder del PSOE. Y es que aseveró que es lo menos parecida a alguien que pretende convertirse en el paladín de las izquierdas:

El colaborador de Motos quiso romper una lanza en favor del PSOE aseverando que dentro de ese partido no todos ven con buenos ojos las cesiones de Sánchez y que deben de estar avergonzados de su manera de llevar tanto la organización como el Gobierno:

Y remachó con otro viaje de los buenos a Pedro Sánchez al asegurar que la ideología de Sánchez está muy alejada de los postulados de la izquierda:

Pedro Sánchez demuestra una vez más que no tiene idología, y que esa ideología no es de izquierdas. Si en el PSOE no se intenta recuperar al Partido Socialista clásico, cuando este periodo se acabe, porque se va a acabar, no sé dónde va a estar el rescoldo de ese partido.