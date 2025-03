Letal alegato de Ana Rosa contra Sánchez por volver a ceder ante Puigdemont: «No son cambios de opinión, son mentiras»

Letal.

Ana Rosa Quintana se marcó este 5 de marzo de 2025 un editorial brutal contra la última cesión de Pedro Sánchez a los independentistas de Carles Puigdemont, el control de la inmigración dentro del territorio catalán.

La presentadora de ‘El Programa de Ana Rosa’ (Telecinco) fue directa a la yugular del inquilino de La Moncloa:

Como diría Groucho, si no le gusta mi Constitución, tengo otra. Pedro Sánchez, 15 de enero de 2024: «El artículo 149 de la Constitución es claro, es el Estado quien tiene las competencias en inmigración y no se pueden transferir». Ministra portavoz Pilar Alegría, enero de 2024: «Fronteras e inmigración están referidas en la Constitución y son exclusivas del Estado». Ministro de Interior Grande-Marlaska, septiembre de 2024: «El control de fronteras y la inmigración no son susceptibles de ser transferidos o delegados». El Gobierno ha convertido la Carta Magna en la increíble Constitución mutante.