Michelle Jenner sorprende a David Broncano en ‘La Revuelta’ con un regalo inesperado

La actriz Michelle Jenner ha vuelto a captar la atención del público tras su paso por el programa ‘La Revuelta’, donde sorprendió a David Broncano con un regalo de lo más peculiar. Conocida por sus papeles en series como ‘Los hombres de Paco’, Jenner acudió al programa para presentar su nueva película, ‘El secreto del orfebre’, que protagoniza junto a Mario Casas. Más allá de su éxito profesional, muchos seguidores se preguntan quién es la pareja de Michelle Jenner y cómo ha evolucionado su carrera a lo largo de los años.

Michelle Jenner sorprende a David Broncano en ‘La Revuelta’

El inesperado regalo que dejó sin palabras al presentador

El regalo que le ha hecho Michelle Jenner a David Broncano ha sido, según ha subrayado el mismo presentador, «de los más guapos que han traído aquí en mucho tiempo». Teniendo en cuenta su humor y el tono y temáticas de La Revuelta, era de esperar que el obsequio ofrecido por la actriz fuese «una mierda». Y justo así ha sido.

Antes de enseñar el propio regalo, Jenner ha comenzado a dar pistas de lo que podía ser. Mientras sacaba un mando de un coche teledirigido del bolsillo del pantalón, comenta que «te he traído una cosa». Segundos después, la cámara enfoca al suelo mientras se comienza a escuchar un zumbido muy similar al de una mosca. Es en ese momento en el que aparece el regalo: un pequeño coche radiocontrol con forma de excremento.

Tras los aplausos del público, Broncano lo coge con la mano mientras sonríe y la actriz explica la historia detrás del regalo: «lo he comprado esta mañana en la estación de tren de Sevilla porque vengo de rodaje nocturno y no tenía regalo y estaba muy preocupada y me ha parecido lo más molón que había». Justo después, Broncano aprieta un botón del mando y, con el coche pegado al micrófono, se escucha el sonido de un pedo.

El reencuentro entre Broncano y Michelle Jenner en el programa

La actriz Michelle Jenner, que ya había estado hace un año en La Resistencia, ha regresado en esta ocasión a hablar con Broncano acerca de su última película: ‘El Secreto de Orfebre’.

Michelle Jenner y su trayectoria como actriz

A la edad de dos años hizo sus primeras apariciones en pantalla con un anuncio de flotadores. Con seis, comenzó en el mundo del doblaje.​ Cabe destacar, entre más de un centenar de trabajos, que puso voz a Hermione Granger en las primeras cuatro películas de Harry Potter y al pequeño Giosué en La vida es bella.

De ‘Los hombres de Paco’ a la gran pantalla

Ha estado haciendo publicidad e interviniendo en varios videoclips («In your mind» de Anggun, «Veneno en la piel» de Andrés Calamaro e «Incredible» de Darius). En televisión realizó una pequeña aparición en el primer episodio de la serie británica Viva S Club en el año 2002. Poco tiempo después se incorporó a El cor de la ciutat (2000-2001), interpretando el papel de Alicia. También participó en Més enllà de les estrelles (2003) y en un capítulo de Porca misèria (2006).​ En cine, participó en Faust, la venganza está en la sangre (2000) y Nubes de verano (2004).

Se trasladó a Madrid para empezar a grabar la serie Los hombres de Paco, de Antena 3, donde interpretó a Sara Miranda hasta 2009.

Michelle fue imagen de la campaña de Herbal Essences para el verano de 2007. Protagonizó dos cortometrajes, Tight (ganador del premio Brigadoon al mejor cortometraje en Sitges 2006) y Cinco contra uno (ganador del Premio Joven en el Festival Humor en Corto). Además, la actriz ha posado para revistas como MAN o FHM entre otras (Marie Claire, Lecturas, In style, Ragazza, Cosmopolitan y suplementos de periódicos como XLSemanal, TVMás, Mujer hoy o Magazine son algunas de ellas). Fue también embajadora del videojuego Los Sims 2, con un personaje creado a partir de ella.

En 2008 representó el mes de septiembre en el Calendario Larios de la moda y actuó en su primera obra de teatro, Don Juan en Alcalá, en el papel de Doña Inés.

En el año 2009, regresó a las salas de doblaje para poner voz a una de las protagonistas del videojuego Heavy Rain,​ y se estrenaron dos de las películas en las que participaba, Íntimos y extraños (16 de octubre) y Spanish Movie (4 de diciembre).​ En verano de este mismo año, empieza el rodaje de Inocentes, miniserie de Telecinco en la que comparte protagonismo con Álex González, que se emitió en la cadena a principios de 2010,​ año en el que Circuit se presenta en la Sección Oficial de la decimotercera edición del Festival de Málaga. En este año además, grabó la primera serie producida por el canal de pago TNT, titulada Todas las mujeres,​ además de un telefilme para Antena 3, La princesa de Éboli, donde comparte escena con Belén Rueda, entre otros muchos.​ El 29 de abril de 2011 estrenó la película No tengas miedo, dirigida por Montxo Armendáriz, en la que es protagonista de una trama sobre abusos sexuales a menores.​ Dicho trabajo le valió una nominación a los Premios Goya como mejor actriz revelación,​ además de un Premio Sant Jordi a la mejor actriz española. Ese mismo año estrenó también Extraterrestre, de Nacho Vigalondo.

En mayo de 2011 comenzó el rodaje de la serie histórica de La 1 sobre la vida de Isabel La Católica, Isabel, que se empezó emitir el 10 de septiembre de 2012. En ella encarna, como protagonista, a la reina Isabel. Su papel se mantuvo durante tres temporadas y concluyó con el fallecimiento del personaje principal siguiendo la historia del mismo. Este trabajó supuso un punto de inflexión en la carrera de Jenner, y le valió diversos premios y nominaciones. En 2012 puso voz a Sara, una de las protagonistas de la película de animación Las aventuras de Tadeo Jones.​ En 2014 apareció en un capítulo de la serie Cuéntame un cuento emitida en Antena 3.

En 2015 puso voz a Beatriz, el azulejo parlante de la serie Más allá del jardín, emitida por Cartoon Network.26​ También en 2015 comenzó con el doblaje de la película Atrapa la bandera poniendo voz a uno de los personajes principales.​ Volvió a ponerse en la piel de Isabel la Católica con una aparición capitular en la serie de Televisión Española El Ministerio del Tiempo.​ Poco después, empezó con el doblaje para la versión española de Aloy, protagonista del videojuego Horizon Zero Dawn, desarrollado por Guerrilla Games.

En 2016 estrenó cinco películas. En febrero estrenó la comedia Tenemos que hablar, que protagonizó junto a Hugo Silva. En abril estrenó, con un papel secundario, la película de Pedro Almodóvar Julieta, en la que compartió reparto con Emma Suárez y Adriana Ugarte.​ El 3 de junio se estrenó la comedia romántica Nuestros amantes, en la que Jenner tuvo un papel protagonista junto a Eduardo Noriega, Amaia Salamanca y Gabino Diego.​ De nuevo, interpretó a la reina Isabel en la película La corona partida de Jordi Frades. También dobló a Paula en la película de animación Ozzy.

En 2017 volvió a poner voz al personaje de Sara en la segunda parte de la película de dibujos animados Tadeo Jones.​ De nuevo, dobló a Emma Watson, esta vez en la versión con personajes de carne y hueso del clásico de Disney La bella y la bestia.​ En la Navidad de ese año protagonizó el spot navideño de la marca de cava Freixenet junto al argentino Ricardo Darín.

En 2018 volvió a la televisión para protagonizar la serie histórica La catedral del mar, basada en la novela homónima de Ildefonso Falcones, y ambientada en la ciudad de Barcelona en el siglo XIV.​ También ese año protagonizó El continental, drama histórico de TVE. En el cine, encabezó los repartos de Miamor perdido, junto a Dani Rovira;​ y La sombra de la ley, con Luis Tosar y Ernesto Alterio.​ En verano protagonizó junto al actor catalán Oriol Pla, el cortometraje promocional de la marca de cerveza Estrella Damm.

En 2022 ficha por la serie Berlín, serie derivada de La casa de papel en el papel de Keila, una ingeniera experta en ciberseguridad.

Su papel en ‘El secreto del orfebre’ junto a Mario Casas

El secreto del orfebre es una película española de drama romántico de 2025, escrita y dirigida por Olga Osorio, basada en la novela homónima de Elia Barceló. Está protagonizada por Mario Casas y Michelle Jenner. Se estrenó en cines españoles el 28 de febrero de 2025, con distribución de Warner Bros. Pictures España.

Juan Pablo (Mario Casas) es un prestigioso orfebre que viaja desde España a Nueva York para una exposición sobre su obra. De camino pasará por su pueblo natal, un viaje que le llevará al pasado y al reencuentro con un gran amor que cambió su vida para siempre.

La vida personal de Michelle Jenner

Como actriz es principalmente conocida por su papel de Sara Miranda en la serie de televisión Los hombres de Paco y como Isabel la Católica en la serie Isabel. También es conocida como actriz de doblaje, siendo la voz en España de la actriz británica Emma Watson,​ y la voz de Giosuè, el niño pequeño de la película La vida es bella, además de doblar varias películas de animación de Pixar y Disney como Toy Story y The Lion King II: Simba’s Pride.

Michelle Jenner Husson (Barcelona, 14 de septiembre de 1986) pertenece a una familia de artistas, ya que su madre, Martine Husson, fue actriz y bailarina de music-hall; su padre es el actor de doblaje Miguel Ángel Jenner.

¿Quién es la pareja de Michelle Jenner?

El hombre que ha conquistado a la actriz se llama Hugo Stuven, tiene 45 años y también forma parte del séptimo arte. Es director de cine y guionista e hijo, a su vez, del mítico productor y realizador de TVE que falleció en el año 2021. Además, Hugo es el responsable de sacar adelante ‘Dime quién eres’, una serie de terror en la que la actriz es protagonista.