Risto y Chicote retratan en directo al podemita Pablo Fernández por el caso Monedero: “Todos lo sabían”

Retratado.

El periodista Javier Chicote y Risto Mejide han dejado en ridículo y sin argumentos al portavoz de Podemos, Pablo Fernández, por el caso Monedero.

El podemita entró a ‘Todo es mentira’ para intentar lavar la imagen de su partido, al asegurar que ellos apartaron a Juan Carlos Monedero por las acusaciones de comportamiento machista y baboso, que incluirían presuntas agresiones sexuales. Esto fue desmentido primero por Chicote y luego, por el presentador del programa.

“Monedero fue apartado por razones políticas, no por denuncias, está acreditadísimo, lo sabe todo el mundo. Las razones eran que él era tendente a que Podemos y Sumar hicieran puentes y se fueran juntos y esa discrepancia política es la que hace que a Monedero se le aparte”, afirmó el periodista de ABC.

A falta de argumentos, el comunista intentó desprestigiarle, asegurando que “estaba bastante corto e indocumentado” sobre los protocolos de la formación. Aquí Chicote lo cortó en seco al exigirle que le hablara »con más respeto del que me está hablando».

Fernández siguió con la misma estrategia al afirmar que al periodista que desveló el asunto lo iban a demandar por “filtrar audios sin permiso”. También le acusó de las personas implicadas en ese audio “le acusan a usted de falta de deontología periodística”.

A estas acusaciones, el periodista se mostró tajante: “Que me denuncie quien me quiera denunciar, lo van a perder. Me cuesta mucho creer que me van a denunciar, no sé si se refiere al señor Gregori o a quién ¿Se refiere al que en el audio dice lo que Monedero le hacía a las chicas de su entorno?”.

El podemita respondió con evasivas a la pregunta.

Pero Fernández también se las vio con Risto. Primero para tirar de victimismo, al afirmar que muchos de los medios publicaban informaciones para hacer daño y que sabía que no “le iba a convencer” porque ha seguido el programa y sus discusiones con Pablo Echenique. “Sé que no estás de acuerdo, no te voy a convencer y no lo pretendo”.

Esto no sentó bien en el presentador que le respondió con aspereza:

“Le puedo aseguro que mi único interés no es que me convenza a mi sino que les explique a nuestros espectadores porqué Monedero siguió en el chat de dirección o porqué tres meses después de apartar a Monedero, Belarra le defendía públicamente. A mí me da igual si usted me convence o no, no estoy aquí para esto, estoy para que le explique a nuestros espectadores las preguntas que le hacemos. Yo tendré mis ideas, que me las llevo a casa”.

Pero lo peor para Fernández estaba por llegar. En medio del rifirrafe Risto interrumpió para leer un mensaje de unas las presuntas víctimas de Monedero, la primera que denunció, que desmintió al portavoz que había asegurado que habían actuado en cuanto recibieron las denuncias y antes de que se tuviera el foco mediático.

En ese momento, el podemita se olvidó del ‘yo sí te creo hermana’ y pasó a seguir defendiendo el partido y que ellos actuaron de forma correcta pese al desmentido de la presunta víctima.