Un socialista purgado por Pedro Sánchez suelta lo más grande en el plató de Ana Rosa y pone a temblar a La Moncloa

Hartazgo es poco.

Tomás Gómez, exalcalde de Parla y exlíder del PSOE en la Comunidad de Madrid, sigue en su cruzada contra el sanchismo.

El político socialista, entrevistado en ‘El Programa de Ana Rosa’ (Telecinco) fue tajante cuando la periodista le puso en suerte la cuestión:

Gómez no se cortó ante Ana Rosa Quintana:

Bueno, pues no es que estemos huérfanos, porque nosotros tenemos toda nuestra familia, pero la verdad que no tenemos un partido de referencia porque este PSOE no es un PSOE. Esto no es socialdemocracia, es otra cosa muy distinta, es un partido populista. Y hace cosas muy graves. A mí ya la gota que colma el vaso es el tema de las transferencias en materia de inmigración. O sea, primero porque es dar una puñalada trapera nuevamente a la Constitución de 1978. Segundo porque vuelvo a poner en evidencia que es un desgobierno. Hoy digo una cosa, miento a los ciudadanos, mañana cuento la contraria, paso mañana a lo que más me interese, siempre con el objetivo de que Pedro Sánchez se mantenga en el poder. Y tercero, que parece que ha pasado desapercibido. Es decir, Salvador Illa es presidente de la Generalitat, pero en Wikipedia, porque en la práctica y en la realidad quien es, es Puigdemont. Y esto se lo ha pactado Sánchez con Puigdemont a cambio de sus siete votos, y Puigdemont decide, Puigdemont manda, y Puigdemont además le lleva en un acuerdo a Salvador Illa que se lo traga enterito para la Generalitat y para Cataluña.