¡Maldita hemeroteca! Así negó Arrimadas ante Ana Rosa la traición firmada con Sánchez para cargarse a Ayuso

Dicen que siempre se caza antes al mentiroso que al cojo.

Y a la ‘pura e inmaculada’ Inés Arrimadas la han cazado a base de bien.

Además lo peor de la trola no es que te pillen soltándola, sino la cara de panoli que se te queda cuando has quedado retratado ante el personal.

La líder de Ciudadanos, en marzo de 2021, se mostró muy crítica con Isabel Díaz Ayuso por haber precipitado una convocatoria electoral para mayo de ese mismo año en la Comunidad de Madrid.

Arrimadas, en ‘El Programa de Ana Rosa‘ (Telecinco), cargó con dureza contra la dirigente de la Puerta del Sol:

Si pensamos que la señora Díaz Ayuso era capaz de esto y de mucho más, lo que sí que confiamos en la palabra del Partido Popular y confiamos en que esto no se iba a producir. Yo le digo una cosa, Ana Rosa, si nosotros hubiéramos querido hacer una moción de censura, que tontos no somos, la hubiéramos presentado ya o a la vez que la de Murcia. Si no hemos presentado una moción de censura en Madrid, es porque no hemos querido, no porque no nos la hayan ofrecido, no porque no hayamos visto que esto podía hacer a Isabel Díaz Ayuso liarse la manta de la cabeza y tirar por tierra todo el gobierno de Madrid, sino porque nuestra ética nos impide presentar una moción de censura sin motivos.

Explicó por qué en Murcia sí aceptó esa moción de censura:

Mi ética me exige presentar una moción de censura en Murcia cuando ya no hay manera de reconducir la situación, porque yo no voy a ser cómplice de este tipo de pláticas, pero mi ética me impide presentar una moción de censura sin motivos en Madrid solo para frenar un adelanto electoral. A la señora Díaz Ayuso su ética le permite adelantar elecciones sin motivo y mucho más, pero yo solo le quiero dejar una idea, la más mediana y la más clara que me gustaría que quedara, a ver si soy capaz de mi intervención. No es que no hayamos pensado en presentar una moción de censura porque no hayamos calculado bien o porque no hayamos pensado en que lo podíamos hacer. No lo hemos hecho porque no hemos querido, porque nuestra ética nos lo impide.

Incluso hasta se tiró el pisto de asegurar que ella podía dormir con la conciencia tranquila:

Y en esta vida hay que dormir tranquilo, con la conciencia tranquila. Y tienes que dormir tranquilo de que en Murcia lo has intentado arreglar, de todas las maneras, hasta que ya no se puede y ya no puedes ser cómplice de eso. Y tienes que dormir tranquilo con que tú no has dinamitado al gobierno de Madrid. Y le digo más por último, yo he hablado con Mañueco, yo he hablado con el señor Moreno Bonilla y están totalmente tranquilos de que no va a haber ninguna moción de censura en sus territorios. De hecho, perdón, hay una moción de censura en Castilla y León que la ha presentado el PSOE y vamos a votar en contra. Por tanto, la señora Díaz Ayuso quería presentar el adelanto electoral desde hace un montón de tiempo, pero yo he cumplido mi palabra. Ignacio Aguado ha cumplido su palabra e Ignacio Aguado ha renunciado a ser presidente de la Comunidad de Madrid por su honestidad y por su ética.

El problema es que, cuatro años después, a Arrimadas la han cazado con un documento comprometedor que llevaba su firma y que no era otro que el de la autorización para presentar una moción de censura a Isabel Díaz Ayuso.