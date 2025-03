Álvaro Nieto da en el clavo con una exigencia que va más allá de Ábalos con los enchufes de Jésica y otras ‘amigas’

El asunto empieza a coger una tonalidad color hormiga.

Y es que cada día salen nuevas informaciones sobre el modus operandi utilizado por la trama Koldo-Ábalos para enchufar en empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes a Jésica y a otras ‘amigas especiales’.

En la noche del 11 de marzo de 2025, Álvaro Nieto, director del diario ‘The Objective‘, dio una clave a tener en cuenta.

Fue en el programa ‘El Análisis. Diario de la Noche‘ (Telemadrid) donde apuntó que no solo había que fijarse en quien fue titular de la cartera de Transportes y secretario de Organización del PSOE.

Para Nieto la cuestión estribaba en que había que ir mucho más allá de José Luis Ábalos, por muy pringado que este pudiera estar en esas colocaciones de sus amistades femeninas:

No solo está pringado Ábalos, que seguramente dio la orden, sino que están pringados directamente los presidentes de las empresas públicas, que han admitido estas contrataciones. Y esos son los primeros que tienen que dar cuentas. Y seguramente esos son los que transmitieron la información a Oscar Puente, en ese sentido que tú dices, seguramente le dijeron, no, no, aquí estaba todo en orden.