Alfonso Serrano cierra el pico a Xabier Fortes por el «indecente» documental contra el Gobierno de Ayuso

Inconmensurable.

Alfonso Serrano, secretario general del Partido Popular en Madrid, sacudió un festival de zascas a Xabier Fortes, presentador de ‘La Noche en 24‘ (TVE), después de la emisión del documental ‘7291’ que era un ataque directo contra la gestión que hizo la Comunidad de Madrid durante la pandemia por el Covid-19.

El diputado popular en la Asamblea de Madrid fue entrevistado para dar a conocer su punto de vista y no desaprovechó la ocasión para meterle de lo lindo a TVE por haber dado pábulo a una pieza que, a su juicio, estaba cargada de mentiras e indecencias:

Me gustaría aclarar un par de cuestiones y me gustaría decir que me parece un auténtico error por no decir una indecencia lo que se ha hecho en la Televisión Española en el día de hoy. Hace cinco años Madrid y España era solidaridad, era punto de honor, era valentía, era orgullo de ayudarse. Y cinco años después, en vez de estar poniendo el foco en esto, ustedes están utilizando el dolor de las víctimas para poner el foco en una comunidad autónoma y en una presidenta, como si no hubieran fallecido personas en residencias en otros sitios de España.