Brutal comparación de Ana Rosa sobre el ninguneo a Sánchez: «Más solo que la Cenicienta»

Lo tiene crudo.

Pedro Sánchez recibió las nueve reuniones que tuvo en el Palacio de La Moncloa una negativa unánime de los diferentes partidos a incrementar el gasto en defensa.

Así que al presidente del Gobierno socialcomunista se le ocurrió la ‘genialidad’ de avanzar que tendrá que buscar la solución sin el concurso del Congreso de los Diputados, algo que ya dejó caer meses atrás.

Ana Rosa Quintana, en su editorial en ‘El Programa de Ana Rosa‘ (Telecinco), se mofó de la soledad del líder del PSOE:

Más solo que la Cenicienta . Así es como se sintió ayer Pedro Sánchez, que había convocado en Palacio para el baile a todos los príncipes de la comarca. El vals con cada uno solo duró media hora porque antes de las 12 todos le dieron calabazas. No es no. Sánchez probó de su propia medicina.

Solo el PNV dejó abierta una posibilidad de apoyo, pero que a Sánchez le resulta más que suficiente. De hecho, Ana Rosa dijo que la cifra que precisa el presidente solo se la puede dar el PP:

Salvo el PNV, que se dejó en Moncloa un zapatito de cristal que no le sirve de nada. No es su número. Al presidente ese número le queda pequeño, necesita un 137, que son los votos del PP, pero Sánchez ni siquiera se los pidió. Un paripé en el que diluyó a Feijóo como un azucarillo en un café para todos entre los que estaba Bildu. Una hermanastra de armas tomar. Aizpurua puso a limpiar al presidente hasta dejarla bien blanqueada. No hace mucho Sánchez decía: «No me voy a reunir ni a dialogar con Bildu, se lo puedo decir 20 veces».