Antonio Naranjo estalla ante la nueva arremetida de Óscar Puente contra Elisa Beni y Telemadrid

Cuando a Óscar Puente se le mete algo en la cabeza no va a parar hasta conseguir sus objetivos.

O hasta que alguien le ponga en su sitio, como es la ocasión que acontece.

El ministro de Transportes lleva varios meses con una fijación que traspasa de la obsesión con Elisa Beni.

Y esta actitud ha ido in crescendo desde el mismo momento en que se ha enterado de que va a ser una de las nuevas colaboradoras de Telemadrid, más en concreto de ‘El Análisis. El Diario de la Noche‘, espacio presentado por Antonio Naranjo.

A partir de ahí, un chorreo de mensajes en contra de la periodista:

“La edad le da ese tono paternalista” me dice.

Porque Elisa pide asesoramiento, pero no le hace falta en realidad. Es más, no es licenciada en derecho porque no quiere. https://t.co/uKGftKYVxo pic.twitter.com/3cVGiFoq90

— Oscar Puente (@oscar_puente_) March 14, 2025