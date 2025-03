Alfonso Serrano (PP) destapa la cara xenófoba del PSOE con el reparto de los MENAS

Retratados.

Alfonso Serrano, diputado en la Asamblea de Madrid y secretario general del PP en Madrid, dejó en evidencia al PSOE y al Gobierno de España a cuenta del reparto de los menores inmigrantes.

En una entrevista en ‘El Programa de Ana Rosa’ (Telecinco), el parlamentario conservador fue directo al grano:

Vemos como el Partido Socialista en Madrid lo que hace es dar palmas con las orejas a cualquier decisión del Gobierno de España. Eso sí, en el tema de los menores, están encantados de que vengan 700, 800.000. Dicen que caben muchos más. Pero oye, si tenemos centros para atención de menores en municipios donde gobierna el Partido Socialista, sus alcaldes no los quieren. Por eso decimos que hay un tufillo xenófobo en toda esta política y lo que buscan es crispar a la sociedad.

Que este acuerdo entre Junts y el Partido Socialista recoge financiación. No es cierto. Lo que dice el acuerdo es que hay un fondo de 100 millones de euros destinado a aquellas comunidades que ya tengan un sobresfuerzo. Y como ellos han decidido que Cataluña ya tiene ese sobresfuerzo, Cataluña recibirá financiación. Pero no el resto de comunidades autónomas. Es por el sobresfuerzo que se entiende que ya han hecho algunas comunidades autónomas. Madrid también lo ha hecho, pero no se le tiene en cuenta.