¿Tiene un minuto? Carlos Cuesta destapa cuál es el denominador común de los casos de corrupción del PSOE

Tiene mala pinta la cosa para el PSOE.

Aunque, tal y como recordó el periodista Carlos Cuesta en el programa ‘El Análisis. Diario de la Noche‘ (Telemadrid), parece una auténtica seña de identidad en la formación liderada por Pedro Sánchez acabar vinculando las tramas de corrupción con las más oscuras pasiones.

En la noche del 19 de marzo de 2025, detalló en poco más de un minuto todos los casos relacionados con la formación de Ferraz que han desembocado de una u otra manera en asuntos de prostitución:

Y recordó que el actual caso, el de Ábalos, es más de lo mismo:

Y el caso actual, volvemos a lo mismo. Porque dice Ábalos, no, no, es que no eran pagadas públicamente. ¿Cómo que no? El puesto en Tragsa, ¿qué es? Es una empresa pública. ¿Quién lo pagamos? Todos nosotros. El puesto en Ineco, ¿quién lo paga? Todos nosotros. El dinero de la trama, ¿de dónde salía? De favores públicos. De hecho, una de las líneas de investigación es el dinero que salía de obras públicas amañadas. Entonces yo no sé si es transversal o no. Pero hay una cosa evidente, la utilización de dinero público en escándalos públicos saltados a corrupción política lleva a la primacía un partido llamado Partido Socialista Obrero Español.