Cebollazo de Antonio Naranjo al ‘plagiador’ Sánchez: «¡Mira el chiringuito de tu esposa…!»

Chirría, y mucho, escuchar al presidente del Gobierno hablar de chiringuitos universitarios. Algo que no ha pasado por alto el periodista Antonio Naranjo.

El tertuliano de ‘En boca de todos’ (Cuatro) puso el grito en el cielo ante el último dislate del Gobierno Sánchez en su ataque a la universidad privada.

Naranjo apuntó a la imputada Begoña Gómez y a la cátedra que le “regalaron a dedo”, negociada “con el rector convocado en la Moncloa”.

De igual forma, el periodista recordó la tesis doctoral fake plagiada “de manera absolutamente escandalosa” y que luego, convirtió en un libro cuyo coautor se convirtió al final en vicepresidente de Telefónica, nombrado por Sánchez a dedo, “después de comprar parte de esa compañía con dinero público alertando de la llegada de los saudís, cuando los saudís al final tienen en estos momentos un paquete accionarial más grande que nunca”, recordó Naranjo.

Además, el tertuliano hizo un repaso de las últimas desvergüenzas de Sánchez y cómo, de nuevo, utilizan el tema de la universidad como nueva cortina de humo para tapar sus pufos:

“Entonces, ¿qué es esto? Por un lado, una falta de pudor absoluta por el tema que ha elegido para guerrear y, en segundo lugar, que es una cortina de humo, para que la gente se olvide de que tenemos a un presidente sin mayoría parlamentaria, que no paga el Congreso, que no presenta presupuestos, que se salta la Constitución, que no cumple con Europa… Todos son cortinas de humo. Y claro, y que solo es capaz de conseguir un consenso cuando los consensuados le van a imponer la política migratoria, el cupo catalán y lo que haga falta”.