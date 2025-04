Un desquiciado Zapatero la emprende contra Ferreras por recordar que ‘choni’ Montero tardó en rectificar su grave acusación

Decía de sí mismo que era el político del talante.

Pero llevarle la contraria a José Luis Rodríguez Zapatero provoca que el expresidente pierda las formas y arremeta contra quien se le ponga por delante.

Y eso lo probó en carne propia Antonio García Ferreras, presentador de ‘Al Rojo Vivo‘ (laSexta), quien puso en tela de juicio la actitud de María Jesús Montero cuando de un plumazo se cargó la presunción de inocencia en el caso de Dani Alves.

Zapatero quiso defender a la vicepresidenta primera del Gobierno Sánchez y ministra de Economía:

Ferreras quiso hacerle ver la metedura de pata de Montero:

ZP comenzó a ponerse nervioso:

Pues oiga, ¿quiere que empecemos a poner ejemplos de quien no rectifica nunca y que a ustedes no les exige que rectifique?

Ferreras le recordó lo obvio:

El político socialista recurrió al manido ‘y tú más’:

El presentador de la segunda cadena de Atresmedia no daba crédito:

El exjefe del Ejecutivo del PSOE no daba su brazo a torcer:

No, no, lo hacen mal, sí, pero con una particularidad, fíjese. Esto es muy importante. La señora Montero se ha pronunciado sobre una sentencia que nada tiene que ver con el Gobierno de la nación, ni con una cuestión política. Es una cuestión de un delito de agresión sexual. Nada. Nada. Es donde yo creo que hay que tener la máxima prudencia y el máximo respeto a las decisiones judiciales. Una cosa es que estuviéramos en un caso que afectara al gobierno. Que fuera un conflicto con el gobierno. Es muy distinto. Esto es un tema distinto. El Partido Popular y estos señores que están todo el día atacando al presidente del Tribunal Constitucional no rectifican ninguno. Nunca. Nada. Ni se les exige. Ni se les exige. Y aquí ha tardado 48 horas. ¡Oh, 48 horas!