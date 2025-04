Andrea Levy cierra el pico a Sarah Santaolalla por soltar una grave acusación contra los médicos de la universidad privada

Tiene la mala costumbre de pontificar sobre todo sin enseñar las pruebas.

Sarah Santaolalla, la tertuliana gritona que suele ocupar silla fija en el programa ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro), salvo cuando en el otro lado de la mesa está Macarena Olona, volvió a hacer una de las suyas.

Y es que, haciendo suyo el último ataque de María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno Sánchez, a los médicos que salen de la universidad privada, la ‘experta’ aseveró tajantemente que:

Andrea Levy, edil del PP en el Ayuntamiento de Madrid, fue muy clara:

Pero Santaolalla siguió sin apearse del burro asegurando que tenía pruebas, sin aportarlas, de que había médicos ejerciendo sin el MIR. Así que de nuevo Andrea Levy tuvo que darle para el pelo:

¿Tienes el dato? ¿De dónde sacas el dato? ¿La prueba? Sarah Santaolalla, la prueba. No, hombre, no. Te tienes que ir a los datos. La prueba es que me lo ha dicho un amigo de un amigo. Pues no, Sara, aquí venimos con rigor. Y lo que no se puede es acusar a todo un sector. Igual que no se puede es decirle al estudiante que está estudiando en facultades tan prestigiosas a nivel internacional, como es el IES, como es el ESADE, que están preparando alumnos y formándoles al futuro. Es que tú has generalizado, has dicho las universidades privadas. Se puede dar casos concretos. Igual que de universidades públicas se puedan dar casos concretos. Pero en tu intervención has dicho las universidades privadas. Y eso no puede ser. No puede ser. Es que aquí estamos poniendo sobre los alumnos que con mucho esfuerzo están en universidades privadas.