¡Escándalo en TVE! Xabier Fortes pone alfombra roja al autor del vomitivo libro sobre el asesino José Bretón

Da igual que la editorial decidiese dar marcha atrás con el libro de marras y que no se distribuyese.

Al final Anagrama acaba de quedarse con salva sea la parte al aire por culpa de TVE.

Y es que el programa ‘La Noche en 24‘ entrevistó al autor de ‘El odio‘, Luisgé Martín, al que se le regalaron cerca de 50 minutos de autobombo y, de paso, para que denunciase que había sufrido una censura más propia de regímenes prefascistas.

Todo, por supuesto, con un Xabier Fortes que le puso alfombra roja a este novelista y, de paso, volviendo a levantar ampollas y revolviendo recuerdos en Ruth Ortiz, la madre de Ruth y José, asesinados salvajemente por José Bretón.

El autor de la obra defendió la necesidad de que ‘El odio’ viese la luz:

Anagrama sintió miedo de la presión social. No es una censura, porque ha sido una decisión. Yo quiero que el libro se publique. Por dos razones: una puramente egoísta, la de un autor que espera encontrar lectores. Y la otra, que lo que ha ocurrido es muy grave: que un libro se retire por lo que dicen gente que no ha leído el libro y se crea un estado de opinión, que no se deja que los lectores lo lean, forma parte de sociedades prefascistas.

Luisgé Martín aseveró que, pese a las críticas recibidas de que había sido manipulado por el asesino de Ruth y José, en ningún momento se dejó influir por el relato de este:

Negó que su obra alargase la violencia vicaria ejercida por Bretón:

Decir que prolonga la violencia vicaria es una aberración. La empatía está con la víctima, no con el asesino. No se da voz al asesino, se le confronta.

Luisgé Martín ( @luisgemartin ), autor de ‘El odio’: «El libro lo he escrito yo y el responsable del libro soy yo. Bretón no sale bien parado en el libro» #LaNoche24h ▶ https://t.co/KvgtvoBNbh pic.twitter.com/Jtrpf1hSDr

Igualmente, Martín reconoció que el error fue no haber avisado a Ruth Ortiz de que se estaba preparando este libro y que ella se tuviera que enterar a través de los medios de comunicación de la publicación de ‘El odio’:

Reconozco el error de no haber avisado a Ruth Ortiz. Su dolor no era el motivo del libro, pero no tenía que haberse enterado por la prensa. Cuando todo salta, intenté contactar con Ortiz, pero los abogados me lo desaconsejaron.