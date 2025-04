Kevin Spacey resucita como ‘Frank Underwood’: regreso a la serie tras un calvario con el MeToo

La imagen de Kevin Spacey como Frank Underwood está tan grabada en la cultura televisiva que, para muchos, resulta imposible separar actor y personaje.

El pasado 16 de abril de 2025, Spacey sorprendió al público volviendo a encarnar al maquiavélico político en un vídeo promocional ligado a Netflix, tras más de siete años apartado de la plataforma y del centro de la industria audiovisual por las acusaciones del movimiento Me Too y su consecuente despido fulminante de House of Cards.

La noticia no tardó en generar debate, mezclando fascinación y controversia en redes y medios internacionales.

En octubre de 2017, Netflix puso fin a su colaboración con Spacey tras las primeras denuncias públicas de acoso sexual. Esto supuso un giro radical para la serie: la sexta y última temporada se rodó sin su protagonista principal, centrando el relato en Claire Underwood (interpretada por Robin Wright). El caso Spacey se convirtió en uno de los símbolos más visibles de la era MeToo, con el actor enfrentando varios juicios —todos resueltos a su favor o archivados por falta de pruebas— pero quedando relegado al ostracismo mediático.

Pese al rechazo institucional, Spacey nunca abandonó del todo el personaje. En ocasiones anteriores recurrió a vídeos virales donde, mimetizado con Frank Underwood, desafiaba abiertamente tanto a sus detractores como a los medios. Su reaparición actual no es una excepción: el vídeo, realizado junto al cómico Tim Dillon para el especial I’m Your Mother, recupera el tono sarcástico y retorcido que definió al personaje.

¿Ha perdonado Netflix a Kevin Spacey?

Aunque el regreso se produce en el marco promocional de un monólogo humorístico y no supone la reincorporación oficial del actor a la serie o la plataforma, Netflix no ha bloqueado ni censurado la aparición. Este detalle es significativo: si bien la compañía no ha emitido ningún comunicado oficial sobre una rehabilitación pública de Spacey, permite que el personaje más icónico del actor vuelva a figurar en uno de sus productos, aunque sea indirectamente.

El clip muestra un duelo dialéctico entre Dillon y Underwood/Spacey. Dillon le espeta: «¿Frank Underwood? Creía que estabas muerto», a lo que Spacey responde: «Estoy tan muerto como John McCain».

La conversación deriva hacia temas como el poder real de los podcasters frente a los políticos tradicionales, en un guiño meta sobre el control del relato mediático actual.

La secuencia mantiene intacta la esencia del personaje: manipulador, ambiguo e irónico. No es casualidad que Spacey se permita bromear sobre su propia “muerte”, tanto literal (en la ficción) como figurada (en el star system).

Impacto cultural: entre nostalgia y cancelación

El regreso de Frank Underwood pone sobre la mesa temas incómodos para Hollywood y el público:

¿Es posible separar al artista de su obra?

¿Hasta dónde llega el perdón social tras una absolución judicial?

¿Qué papel juegan las plataformas en el destino mediático y profesional de los caídos en desgracia?

La reaparición ha polarizado opiniones. Muchos espectadores sienten nostalgia por una de las series más influyentes de la última década; otros consideran inadmisible cualquier tipo de rehabilitación pública para figuras envueltas en escándalos graves.

Rankings y listas: Frank Underwood entre los grandes villanos televisivos

Para entender el peso simbólico del regreso, conviene situar a Frank Underwood en perspectiva:

Ranking Villano televisivo Serie Actor 1 Walter White Breaking Bad Bryan Cranston 2 Tony Soprano The Sopranos James Gandolfini 3 Frank Underwood House of Cards Kevin Spacey 4 Cersei Lannister Game of Thrones Lena Headey 5 Ramsay Bolton Game of Thrones Iwan Rheon

En prácticamente todas las listas internacionales sobre los mayores villanos seriales, Frank Underwood figura entre los tres primeros puestos gracias a su carisma oscuro y sus monólogos a cámara, que rompieron la cuarta pared e influyeron profundamente en la narrativa política audiovisual contemporánea.

Las claves del retorno: narrativas cruzadas e ironía mediática

El breve pero intenso retorno ha generado varios debates relevantes:

La ironía con la que Spacey/Underwood aborda su “resurrección” refleja tanto una crítica al sistema mediático contemporáneo como una reivindicación personal.

El formato elegido (cameo humorístico) reduce riesgos legales o reputacionales para Netflix pero permite medir reacciones sociales.

La reacción inmediata en redes oscila entre la admiración por el talento interpretativo y la indignación ante cualquier intento de redención pública.

¿Y ahora qué? Futuro incierto pero abierto

Lo cierto es que nadie espera una séptima temporada de House of Cards ni un regreso pleno de Kevin Spacey a las grandes producciones. Sin embargo, este cameo abre un nuevo capítulo sobre los límites del olvido social, las segundas oportunidades y la relación entre industria cultural y escándalo público.

En resumen:

Kevin Spacey sigue siendo un símbolo incómodo pero fascinante.

Su retorno como Frank Underwood es tanto un gesto desafiante como una invitación al debate.

es tanto un gesto desafiante como una invitación al debate. Netflix evita pronunciarse pero permite —al menos por ahora— que uno de sus grandes iconos regrese al imaginario colectivo.

Como diría el propio Frank Underwood: “El poder es mucho más simple de lo que parece”. Y también lo es —al menos para algunos— volver del ostracismo cuando se tiene carisma e historia.