Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz saltan rabiosos a desactivar los whatsapps de Ábalos y Sánchez

Si no fuera por la gravedad del asunto, lo cierto es que es divertido ver el contorsionismo que tienen que hacer en TVE Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz para justificar el contenido de los whatsapps que se están revelando entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos y que está sacando en remesas el diario ‘El Mundo‘.

El presentador de ‘Mañaneros 360’ planteó así la cuestión comparándola con el caso de Mariano Rajoy y Luis Bárcenas:

Antes de empezar a analizar nada, vamos a puntualizar tres cosas. La primera, esto no es penal, esto no es un Luis, sé fuerte, esto no es un nada es fácil pero hacemos lo que podemos. Aquello sugería el encubrimiento de un delito y la relación con alguien acusado de corrupción mientras estaba acusado de corrupción.

Precisó que los mensajes publicados eran del año 2020 y no de cuando estalló el escándalo de Koldo García:

Los mensajes que se publican hoy son de 2020, cinco años antes del escándalo Koldo y de 2023, no había escándalo Loldo entonces. Esto no es penal. Dos, esto no es normal ni normalizable, esto es contenido privado. Revela algo que ya sabíamos en lo público, la mala relación entre Sánchez y sus barones. Pero lo que hoy están juzgando muchas televisiones es el carácter del presidente del Gobierno, si tiene más o menos mal café. Y sobre todo, tres, esto no parece legal. Esto se extrae de una causa judicial en la que no se investiga al presidente.