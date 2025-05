Los inquisidores de Ferreras: María Llapart e Ignacio Escolar exigen que el Congreso vete la entrada a Bertrand Ndongo

Tremebundo.

Las televisiones de la Brunete Pedrete están desesperadas por llevarse a la boca algo diferente a los mensajes de whatsapp entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos.

Y parecen haber encontrado un filón en el altercado vivido en la sala de prensa del Congreso de los Diputados cuando la portavoz de Sumar, Verónica Martínez, se negó a contestar una pregunta de Bertrand Ndongo (Periodista Digital) y la responsable de prensa de la formación de Yolanda Díaz se puso como el bicho del pantano intentando amedrentar al periodista.

En el programa ‘Al Rojo Vivo’ (laSexta), Antonio García Ferreras recurrió a dos de sus secuaces para cargar contra Ndongo.

La primera en intervenir fue María Llapart, quien no dudó en anunciar que lo sucedido en la jornada del 13 de mayo de 2025 fue una presión que no dudarían en repetir hasta que se logre impedir la entrada a los medios que hacen las preguntas que ese grupo de adocenados periodistas no son capaces de hacer:

Esto es el pan nuestro de cada día, con lo que convivimos todos los días en nuestro lugar de trabajo, con esta tensión, con esta violencia y con esta falta de respeto. Pues hoy nos hemos vuelto a cansar y todos los periodistas parlamentarios, una mayoría, éramos 34 y 34 hemos decidido que no vamos a asistir a ninguna rueda de prensa. No vamos a entrar a la sala para hacer preguntas. Es nuestra manera de presionar a los portavoces parlamentarios, a los grupos parlamentarios, para que aprueben una reforma del reglamento que contemple unas normas para los periodistas y unas sanciones en el caso de que se incumplan esas normas.

Por su parte, Ignacio Escolar apuntó que: