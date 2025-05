Antonio Naranjo no se traga el teatro de Sánchez con Israel: «¡Venga ya!»

No se la dan con queso, porque conoce muy bien al personaje.

Antonio Naranjo no se cree las ‘lágrimas de cocodrilo’ de Pedro Sánchez con Gaza en el conflicto con Israel. El periodista considera que se trata de una sucia estrategia más del socialista para tapar los escándalos que le rodean.

El presidente del Gobierno sigue intensificando su ofensiva contra Israel, al que cree que hay que expulsar de Eurovisión, tras la polémica con TVE y su mensaje a favor de Palestina.

«Ya no vamos a creer que a Pedro Sánchez le mueve la vulneración de los derechos humanos y no tapar el auto de la audiencia provincial de su mujer, el de su hermano, el de Santos Cerdán, el del fiscal general del Estado. ¡Venga ya!», expresó en ‘En boca de todos’ (Cuatro).

Naranjo compara la situación con Venezuela o Cuba, donde se vulneran diariamente los derechos de los ciudadanos y el Gobierno Sánchez no dice ni pío de ello. También cuando se asesinan a cristianos en Nigeria y en Siria o cuando asesinan a israelíes por bombas de Hamás. Hipocresía absoluta.

«Está utilizando un drama que a todos nos conmueve y que es bastante más complejo que llamarlo genocidio, para desviar la atención sobre otras cosas. Un señor que tiene la desfachatez de defender que hay que auditar el televoto. La misma persona que no audita el colapso del sistema ferroviario, el que no audita el gran apagón, que no audita la pandemia en España después de haberlo prometido hace cinco años. ¿De verdad nos vamos a creer que a Pedro Sánchez, que por cierto, se va dos días después s a ver a los países de la Liga Árabe que maltratan a los palestinos, que no les dejan entrar, que maltratan a las mujeres, que maltratan a los gays? ¡Venga ya!».