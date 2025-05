El lamebotas Javier Ruiz (TVE) recurre a la desquiciada Sarah Santaolalla para llamar «gorila con micro» a Bertrand Ndongo

Insultos y racismo en la TVE sanchista.

El problema es que no es la primera vez que sucede y además, para más inri, vuelve a pasar en el programa de Javier Ruiz.

Si hace algunas fechas el presentador de ‘Mañaneros 360‘ se quejó de la presencia de nuestro compañero Bertrand Ndongo (Periodista Digital) en el Congreso de los Diputados llamándole «especie invasora», ahora fue la gritona y desquiciada de Sarah Santaolalla la que en el mismo espacio utilizó el apelativo «gorila con micro» para arremeter contra el reportero:

Te voy a poner un ejemplo, y un ejemplo personal. Si esta gente quisiera hacer periodismo, a mí el gorila que me persigue con un micro, me preguntaría sobre la gestión de un gobierno o de otro, y no me diría que si me saco o no me saco las tetas. Esto es lo que estamos hablando, y hay que decirlo, y hay que decirlo, y aprovecho en la televisión pública para decir lo que está pasando en el Congreso, pero fuera, porque muchos de estos se sientan en tertulias, y nos hacen creer que tenemos que normalizar que esa gente esté en una tertulia de televisión, cuando no tiene ni categoría, cuando no tiene ni valor, y cuando no tiene información.