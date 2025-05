¡Fallo en Matrix! Federico Quevedo revienta a Javier Ruiz (TVE) su apoyo incondicional al matonil Antonio Maestre

El testimonio tiene su valor.

Porque Federico Quevedo, precisamente, no se destaca por ser miembro fundador del club de admiradores de Bertrand Ndongo.

De hecho, esa misma jornada había lanzado un tuit contra el periodista hispano-camerunés para posicionarse en favor de la gritona y sectaria Sarah Santaolalla:

Sin embargo, el esperpéntico espectáculo que trató de dar Antonio Maestre en los exteriores del Congreso de los Diputados tratando de agredir a nuestro reportero de Periodista Digital no fue defendido por el tertuliano de ‘Mañaneros 360’.

Y es que el programa de Javier Ruiz trató de montar una pieza de apoyo al periodista progre y para ello contaba en el plató con efectivos de la ‘Brunete Pedrete‘ como Antón Losada o Marta Nebot, a los que poco más y acaban pidiendo la deportación de Ndongo.

Pero Quevedo se hartó de la encendida defensa a Antonio Maestre y saltó con un alegato en contra de ese tertuliano de laSexta y otros medios del zurderío y recordó que, precisamente, él había sufrido acosos de parte de este individuo y que, por tanto, no iba a sumarse al coro general del aplaudidores montado por el presentador de ‘Mañaneros 360’:

Yo no voy a defender a Antonio Maestre. Yo no voy a defender a Antonio Maestre. Porque Antonio Maestre ha ejercido también, por lo menos verbalmente, violencias muy parecidas. Lo siento. A mí, personalmente, me lo ha hecho.