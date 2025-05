Tomás Gómez ya ni se inmuta ante el último escándalo que empantana a Sánchez y al PSOE: “Yo le he visto esconder una urna”

Ya ni se inmuta.

Tomás Gómez, quien fuera alcalde de la localidad madrileña de Parla y candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid hasta que fue defenestrado a principios de 2015 por Pedro Sánchez, no se sorprende de las informaciones que llevan saliendo desde el 26 de mayo de 2025.

El político madrileño, entrevistado en el programa ‘Espejo Público‘ (Antena 3), respondió así a la aparición de los famosos audios de la fontanera de Ferraz, Leire Díez:

Cuando algo no te sorprende de alguien porque le conoces bien, pues mire, si algo bueno tiene todo esto, que no tiene nada bueno, pero si pudiésemos ver una luz, es que la sociedad española debería saber realmente quién es Pedro Sánchez.

Tuvo claro Gómez que Sánchez no tiene escrúpulos en conservar el poder al precio que sea:

Pedro Sánchez es alguien dispuesto a todo, en cada momento, sin ningún tipo de norma de línea moral para conseguir sus objetivos. Y su objetivo no es otro que el poder. Ni gobernar, ni transformar, no, no, no. Tener el poder, no sabemos exactamente para qué, pero él quiere tener el poder.