Víctor de Aldama suelta la bomba con Iker Jiménez: «Pedro Sánchez me ha amenazado de muerte»

¿Hasta dónde es capaz de llegar Pedro Sánchez con tal de mantener su poltrona?

Si se hace caso de las palabras de Víctor de Aldama, el presidente del Gobierno no dudaría en recurrir a los métodos menos ortodoxos para seguir instalado en el Palacio de La Moncloa.

El llamado conseguidor intervino telefónicamente en el programa ‘Horizonte‘ (Cuatro) donde soltó la gran bomba a un Iker Jiménez que no daba crédito a las palabras que pudo escuchar.

Aldama dijo claramente que el jefe del Ejecutivo socialcomunista, tal y como queda expresado en los audios que se han ido publicando en los últimos días en ‘El Confidencial’ y también en ‘El Mundo‘, le amenazó de muerte:

Pues salí de la cárcel, sitio donde este Gobierno corrupto, y digo corrupto, y sinvergüenza me ha metido, pues lo único que he hecho es colaborar con la Justicia, arriesgar mi vida, ya se está viendo, que esta señora va libremente diciendo que el teniente coronel Balas debería estar muerto, pero también va diciendo, lo que ha sacado hoy ‘ El Mundo ‘, que Aldama hay que silenciarlo sí o sí, porque es muy grave que siga hablando.

Añadió que a Pedro Sánchez, de una u otra manera, hay que pararle los pies antes de que materialice las órdenes dadas a unos subordinados:

Entonces, dicho por uno de ellos, con órdenes del presidente, y esto que acabo de decir son órdenes del señor presidente Pedro Sánchez. Entonces, es muy grave, pero muy grave. Entonces, este señor, o hay que pararlo, no sé de qué manera, o este señor tiene que dimitir, o algo hay que hacer, porque este señor ha amenazado a dos personas de muerte. Uno, a un teniente coronel de la Guardia Civil . Y otro, a un civil que soy yo. Pues me parece gravísimo.

Iker Jiménez quiso matizar asegurando que esas eran palabras de Aldama:

Sin embargo, el conseguidor le aclaró un aspecto capital, que él no añadía ni quitaba una sola coma, que él solo le limitaba a verbalizar todo el material aparecido en los audios:

No, pero perdona, Iker, que te interrumpa, no son mis palabras. Hay audios en los que se demuestra que lo dicen. Y hay un señor que se llama Dolcet, en el que dice que es el señor Pedro Sánchez con el señor Santos Cerdán que da las órdenes a la señora Leire. Entonces, no son mis palabras. Yo anuncié que esto iba a pasar, y ha pasado. Como anuncié todo lo demás.