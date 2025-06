Ayuso da la clave de por qué a Pedro Sánchez no le afectan los casos de corrupción

Clara y directa.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, fue entrevistada en la noche del 3 de junio de 2025 por el periodista Antonio Naranjo en el programa ‘El Análisis. El Diario de la Noche‘ (Telemadrid).

La dirigente de la Puerta del Sol hizo un extenso repaso por los logrado en sus seis años de mandato y los retos que aún le quedan por lograr.

Por supuesto, se habló mucho en clave nacional y, evidentemente, no pudo faltar todo lo que está aconteciendo en torno al Ejecutivo de Pedro Sánchez y los últimos escándalos que le están acuciando.

Aun así, Ayuso dejó claro que al presidente socialcomunista no le van a echar del poder los casos de corrupción sino que, paradójicamente, esos mismos son los que le tienen amarrado a la poltrona:

Pienso que el Gobierno necesita deteriorar todas las instituciones como no habíamos conocido en democracia. Necesita que a través de la estrategia de la carcoma todo el andamiaje constitucional que nos hemos dado los españoles en estos 46 años caiga a plomo. Que no haya una separación de poderes, seguridad jurídica, donde acudir conforme a la ley. E intentan que nada funcione. Sabiéndose acorralados, muchas veces la gente dice que la corrupción de Sánchez es lo que le va a echar. Yo pienso que es lo que le ata.

La presidenta madrileña prosiguió enumerando las atrocidades del sanchismo:

Han decidido volar la Constitución, el espíritu de la misma y todas las instituciones. Y como la Guardia Civil es una de tantas que hacen su trabajo, como lo hace el Poder Judicial, como lo hacen los medios de comunicación. ¿Qué no tendrán? ¿Qué no temerán? ¿Qué no sabrán? ¿Qué puede salir? Necesitan tierra quemada, desprestigiar a la Guardia Civil, a la UCO, para que después todo quede como en un empate.