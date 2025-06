Nicolás Redondo zasquea a Óscar Puente por los insultos a Eduardo Madina: «Se juntan la inmoralidad y la estupidez»

Nicolás Redondo Terreros no da crédito.

El que fuera líder de los socialistas vascos y militante de carnet hasta que Pedro Sánchez decidió fumigárselo aún está en shock tras las palabras que el ministro de Transportes, Óscar Puente, soltó sobre Eduardo Madina, quien en su momento optase en el año 2014 a la Secretaría General del PSOE.

El que fuera alcalde socialista de Valladolid arremetió contra Madina al que acusó de no salir a defender a la formación de los ataques de la oposición.

Para Redondo Terreros, la cuestión se resumía de manera muy sencilla, que Madina no había dicho nada que fuera grave. Es más, subrayó que el joven socialista vasco simplemente había denunciado una realidad latente, que en su época no había ni Leires ni Aldamas ni Koldos:

Lo de Eduardo Madina es increíble, porque se une a la inmoralidad, la estupidez. Eduardo Madina no dijo gran cosa, y dijo lo que mucha gente puede pensar, cómo esta señora llegó al gobierno. ¿Qué filtros tenemos ahora que permite que esta señora llegue a puestos institucionales, Leire Díez, como ha llegado esta señora? Y él aseguraba que en la época anterior eso no sucedía.

El que fuera histórico líder del PSOE en el País Vasco recalcó el hecho de que lo que dijo Madina estaba más que dentro de los límites de lo respetable:

Es que no dijo más, porque Eduardo Madina, en contra de mi forma de ser, y como muchos otros, se limita mucho a la hora de criticar al partido, y lo hace en pocas ocasiones, y muchas veces no lo hace en público. Es un hombre que ha vivido muy intensamente, yo creo, el Partido Socialista. Esto no merece una crítica tan furibunda por parte de nadie.