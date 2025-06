Víctor de Aldama redondea la jornada negra para Pedro Sánchez: «Él, como líder de una organización criminal, sabía lo de Cerdán»

Era lo que le faltaba al presidente del Gobierno para redondear su jornada más funesta después de estallar por los aires la figura de Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE.

Víctor de Aldama, habitual ya en el programa de Iker Jiménez, ‘Horizonte’ (Cuatro), no dejó títere con cabeza y puso a Pedro Sánchez de vuelta y media, asegurando que el también secretario general del PSOE no podía hacerse el despistado porque, a buen seguro, era perfecto conocedor de todo lo que acontecía dentro de la propia formación de la calle Ferraz (Madrid).

El conseguidor aseguró que le sorprendieron sobremanera las declaraciones del inquilino de La Moncloa aseverando que él desconocía lo que había sucedido con Santos Cerdán:

Bueno, más que sorprendido. Sobre todo me han sorprendido mucho las declaraciones del presidente. Bueno, me ha sorprendido que salga como que no se ha enterado de nada, que salga como que no sabe nada, que haya dicho que pide perdón a los españoles y que pide perdón al partido. Bueno, yo creo que no es correcto. Yo pienso, y no solamente pienso, afirmo, cuando yo denuncio este hecho de Santos Cerdán hace meses, en el que ya digo que se ha entregado dinero a este señor, el presidente, por un tema ético, como presidente del país y como líder del Partido Socialista, mínimo debería haber hecho una auditoría interna o mínimo debería haberle preguntado a este señor si eso era cierto.