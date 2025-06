Los audios que constatan que Ábalos se rio en la jeta de Risto negando haber recurrido a p*tas

La cara que debe tener a estas horas Risto Mejide ha de ser lo más parecido a un ‘tierra trágame’.

Y es que, aunque se presuponía que José Luis Ábalos tenía una relación más que sospechosa con el mundo de las mujeres de braga fácil, aún no se conocían los famosos audios que han venido a ver la luz tras el último informe de la UCO, los que han hecho saltar por los aires a Santos Cerdán y al PSOE en líneas generales.

Por eso este documento del 10 de noviembre de 2021 es oro puro.

José Luis Ábalos, después de más de tres meses de silencio tras ser relevado al frente del Ministerio de Transportes, optó por acudir a la invitación de Risto Mejide para el programa bautizado de manera irónica como ‘Todo es Verdad‘ (Cuatro).

Varias fueron las cuestiones que se le formularon al que fuese hombre fuerte de Pedro Sánchez, tanto en el Gobierno como al frente del PSOE.

Entre ellas se le llegó a preguntar si él alguna vez había pagado por tener sexo, algo que negó de manera tajante.

Es más, se marcó ante el presentador un alegato brutal en contra del mercado del sexo, tanto si fuesen mujeres como hombres los que se prostituían a cambio de una remuneración económica:

Estoy absolutamente en contra de la explotación sexual de las mujeres, pero también de los hombres. Me da asco que alguien no tenga otro recurso más que entregarse a una relación que de normal no la haría.

Risto Mejide quiso conocer con exactitud si el que fue ministro de Transportes en el Gobierno Sánchez tuvo alguna vez la tentación de recurrir a mujeres de vida alegre:

Y el socialista volvió a colocar un mensaje lleno de moralina, rechazando el escenario de que alguien estuviera con él por el simple hecho de que tuviese los riñones bien forrados:

Bueno, pero vamos a ver. Yo, afortunadamente, no he necesitado recurrir a eso. Y entre otras cosas te diré, no me produce ninguna satisfacción saber que están por mí. Por dinero. Solo por dinero.