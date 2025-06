La exmilitar Zaida Cantera (PSOE) dispara a la cabeza de Santos Cerdán: «¡Jódete, ya era hora!»

Dicen que arrepentidos los quiere Dios.

Y está claro que Zaida Cantera, como Saulo de Tarso, acaba de caerse del caballo y empieza a ver la realidad que hay en ese PSOE en el que ella milita y al que tanto ha defendido.

En el programa ‘laSexta Xplica‘, la exmilitar socialista cargó duramente contra el ya exsecretario de Organización de la formación de Ferraz, Santos Cerdán, al que deseó que se cociese en su propia salsa por todo el mal que, a su juicio, había perpetrado en los últimos años:

Jódete, ya era hora, porque has hecho mucho daño. Ahora se ve qué cara tienes. A mi familia le ha hecho mucho daño, porque se fue diciendo por ahí que a mí se me había quitado la portavocía de Defensa porque iba a salir algo mío en la prensa. Y hubo empresarios que se lo creyeron.

Para Cantera, uno de los aspectos más decepcionantes fue ver cómo el entonces secretario de Organización del PSOE trató de torpedear en todo su momento su trabajo como portavoz de Defensa:

Joder, si no queríais que fuera portavoz de defensa, me lo decís y no cojo el acta. Yo lo que pedía era respeto profesional. Cumplí mis compromisos con el partido, voté mi última votación, informé al partido y me fui a mi casa. No estaba dispuesta a estar este año así porque este señor tenía engañada a muchísima gente.